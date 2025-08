Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne in ospedale: cos'è successo e come sta l'ex cavaliere del Trono Over, foto choc allarma i fan

Paura e preoccupazione per Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne finito in ospedale. L’ex cavaliere del parterre del Trono Over del dating show di Canale 5 nelle scorse ore ha allarmato i suoi fan preoccupato una foto choc su Instagram. A preoccupare maggiormente anche il fatto che l’ex fidanzato di Ida Platano non ha rilasciato ulteriori informazioni e dettagli su cosa gli è successo di preciso e su come sta adesso.

Scendendo nel dettaglio, infatti, Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne ha postato una foto tra le sue storie Instagram che lo ritrae in ospedale presso il Presidio Ospedaliero Valle di Itria di Martina Franca che si è trova appunto nelle vicinanze del suo Paese di origine. Nello scatto in questione si vede l’ex cavaliere del Trono Over in ospedale con aghi punture ed un braccialetto che solitamente si rilascia in caso di ricovero. Tutto ciò unico al fatto che non ha rilasciato ulteriori informazioni e dettaglia sta facendo preoccupare tutti i suoi fan e non solo sulle condizioni di salute.

Tantissimi fan e non solo si stanno chiedendo come sta Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne in ospedale e cosa gli è successo nello specifico ma al momento non è dato saperlo. Non è escluso, tuttavia, che nelle prossime ore l’ex cavaliere del dating show rompa il silenzio sui social per spiegare nel dettaglio come sta e quali sono le sue attuali condizioni di salute. Nel frattempo, in attesa di altri dettagli, non resta che fare gli auguri di pronta guarigione a Riccardo Guarnieri.

L’ex fidanzato di Ida Platano, inoltre, proprio in questi giorni è tornato al centro del gossip. Rumor e indiscrezioni svelano che la nuova fidanzata di Riccardo Guarnieri si chiama Gabriella Cofano, su di lei però le informazioni sono molto scarne, si sa solo che è originaria della Puglia, come Riccardo, è che è estranea al mondo dello spettacolo. I due sono usciti allo scoperto pubblicando una foto mano nella mano sui social.

