Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza, volano frecciatine/ “Un finto Rolex…”

Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza: frecciatine sui social

Tra Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza non c’è mai stata molta simpatia e, dopo la scelta di Ida Platano di lasciare Uomini e Donne per vivere la storia con Alessandro senza telecamere, la rivalità tra i due s’infiamma. Tutto è nato con l’intervista che Riccardo ha rilasciato ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne in cui ha commentato la storia tra la sua ex, Ida Platano e lo stesso Alessandro Vicinanza.

“Seppure ancora mi sembra strano quello che è successo. Io e Alessandro siamo due persone completamente diverse, inoltre Ida ha sempre detto di voler a fianco un uomo “guerriero”, ma mi sembra che abbia scelto alla fine una sorta di secondo figlio.. Non mi permetto di giudicarlo perché non lo conosco: non so che persona sia nella vita privata e come si rapporta con gli altri. Però, per gli atteggiamenti che ho visto in studio, un po’ lo reputo immaturo o, almeno, per me è un passo indietro rispetto a Ida e rispetto all’uomo che cercava”, le parole di Riccardo.

Scontro social tra Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza

Dopo l’intervista, tra Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza c’è stato uno scambio di frecciatine social. Riccardo, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicizzato l’intervista scegliendo come sottofondo musicale la canzone di Shakira per l’ex Piquè. Come fa sapere Isa e Chia, la replica di Alessandro Vicinanza non si è fatta attendere.

Il fidanzato di Ida Platano ha pubblicato la parte della canzone in cui Shakira dice “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio” – scrivendo – “Meglio un Casio originale piuttosto che un finto Rolex”.

