Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, Uomini e Donne/ Dopo l’esclusiva, l’addio…

Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti: nuovo confronto a Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti ancora protagonisti a Uomini e Donne? Nel corso della nuova puntata, salvo cambiamenti, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Riccardo e Gloria torneranno ad accomodarsi al centro dello studio per confrontarsi nuovamente sul loro rapporto. La dama e il cavaliere pugliese si sono concessi l’esclusiva anche se riccardo ha precisato di non provare alcun tipo di sentimento nei confronti di Gloria che, invece, secondo il parere di Roberta Di Padua, è molto più avanti.

Riccardo, inoltre, ha spiegato che non proverebbe alcun tipo di fastidio qualora Gloria decidesse di uscire anche con altre persone. Una dichiarazione che, non solo ha lasciato l’amaro in bocca a Gloria ma ha convinto Tina Cipollari e Gianni Sperti che non ci sarà alcun tipo di futuro.

Riccardo Guarnieri chiude con Gloria Nicoletti?

Riccardo Guarnieri, dopo aver avuto dubbi, annuncerà la fine della frequentazione con Gloria Nicoletti. Pur provando una forte attrazione fisica nei confronti della dama, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Riccardo metterà fine alla loro frequentazione. Una decisione che scatenerà diverse reazioni nello studio, in primis quelle di Tina Cipollari e Gianni Sperti che non hanno mai creduto nel loro rapporto.

Cosa deciderà di fare, invece, Gloria? Accetterà la scelta di Riccardo senza ribattere e restando in trasmissione per cercare ancora l’amore? Riccardo sarà oggetto di critiche o la sua decisione sarà condivisa da altri cavalieri? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5.

