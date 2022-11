Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, Uomini e Donne/ La storia continua ma…

Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti: la storia continua

Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti tornano al centro dello studio di Uomini e Donne per raccontare nuovi dettagli del loro rapporto. Dopo aver avuto dubbi sulla scelta di restare in trasmissione, Riccardo Guarnieri ha deciso di restare in studio per provare a trovare l’amore. Riccardo, così, ha ricominciato a frequentare Gloria Nicoletti con cui ha avuto una frequentazione anche nella scorsa stagione. Nonostante non sia andata bene la prima volta, la dama e il cavaliere del trono over hanno deciso di riprovarsi e procedere a piccoli passi.

RICCARDO GUARNIERI: "HO DORMITO CON GLORIA"/ A Uomini e Donne poi spunta Roberta...

Dopo una cena in cui non era arrivato neanche un bacio, nella scorsa puntata del dating show di canale 5, Riccardo e Gloria hanno raccontato di aver dormito insieme ribadendo la volontà di continuare a frequentarsi. Cosa accadrà, dunque, nella puntata di oggi?

Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti fa un passo indietro

Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, la storia tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti continua. Nonostante l’interesse e l’attrazione fisica, tuttavia, Riccardo non vuole correre e decide di procedere a piccoli passi.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 25 novembre: passione tra Riccardo e Gloria?

In studio, il cavaliere pugliese conferma l’intenzione di non voler correre per non fare false promesse. A Gloria, Riccardo piace davvero tanto mentre lo stesso interesse non viene riconosciuto in Riccardo. Cosa accadrà tra i due? Gloria accetterà comunque di continuare ad uscire con lui o metterà un punto alla loro frequentazione?

LEGGI ANCHE:

RICCARDO GUARNIERI, UOMINI E DONNE/ "Nessun bacio con Gloria, ma vorrei..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA