Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, Uomini e Donne/ Lui chiude? In studio…

Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti: nuovo confronto a Uomini e Donne?

Cosa sta accadendo tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti? Dopo aver ricominciato a frequentarsi, troveranno l’uno nell’altra l’amore che aspettano da tempo? Il cavaliere pugliese ha scelto di dedicarsi unicamente alla conoscenza con Gloria spiegando, però, di non provare alcun tipo di sentimento. Sicuro di avere di fronte una donna che, invece, prova qualcosa per lui, Riccardo, per il momento, ha deciso di non conoscere altre donne aggiungendo di non essere gelosa dall’ipotesi che lei possa uscire con altri uomini.

Parole che hanno arrecato una delusione a Gloria che non nasconde di provare un interesse davvero forte nei confronti con Riccardo con cui comincerebbe una vera e propria storia d’amore. Cosa accadrà nella puntata odierna di Uomini e Donne?

Riccardo Guarnieri fa un passo indietro?

Tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti l’amore è ancora lontano. Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Riccardo, dopo averci provato e aver capito di non poter dare il via ad una relazione, deciderà di fare un passo indietro mettendo un punto alla frequentazione. Una decisione che, sicuramente, scatenerà la reazione della dama che aveva fortemente creduto nella storia, ma anche quella di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Tale momento sarà trasmesso nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5 o ci sarà ancora da aspettare? Lo scopriremo nel corso dell’appuntamento odierno del dating show di canale 5.

