RICCARDO GUARNIERI: “HO DORMITO CON GLORIA”/ A Uomini e Donne poi spunta Roberta…

“Non credo che loro siano d’accordo, ma credo che quest’uscita non abbia alcun senso perché si sono già frequentati”, commenta Tina Cipollari. “Tu, la settimana scorsa non piangevi per Ida? E tu non eri innamorata pazza di Alessandro?”, chiede Gianni Sperti che lancia una frecciatina al cavaliere e alla dama. “Non ho mai detto di essere innamorata”, replica Roberta. “Ho sempre detto che Ida resterà una persona importante ed ora non mi sembra il caso di parlare di lei perché non c’è”, aggiunge Guarnieri.

Mentre Riccardo è al centro dello studio con Roberta e Gloria, Maria De Filippi svela che Guarnieri e la Nicoletti hanno dormito insieme. “Mi stupisco la compostezza di Gloria che sta lì ad ascoltare, ma i valori dove sono?”, sbotta Gianni. “Mi dissocio dai tuoi pensieri perché non credo che loro siano usciti con lo scopo di stare insieme la notte. Credo sia stato dovuto all’atmosfera”, commenta Tina Cipollari. “Sapevo del desiderio di Riccardo di uscire con Roberta”, dice Gloria mentre Maria De Filippi spiega che Riccardo ha anche lasciato il numero di telefono ad Elena. Di fronte alle critiche di Gianni, Gloria si lascia andare ad uno sfogo trattenendo a stento le lacrime: “Lui è liberissimo di fare ciò che vuole. Non è il mio fidanzato. Lui farà le sue scelte e poi io farò le mie”, ribatte Gloria (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti: la frequentazione continua

Tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti sembrava che la conoscenza fosse finita e, invece, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 25 novembre, è arrivato il colpo di scena. Maria De Filippi parte da un filmato in cui Gloria racconta di essere uscito a cena con Riccardo ritrovando una persona diversa rispetto a quella che ha conosciuto in passato. Nel filmato, Riccardo e Gloria ribadiscono di voler continuare a conoscersi aggiungendo, però, di non aver sentito l’esigenza di baciarsi.

I due, dopo il confronto al centro dello studio, nonostante il dichiarato interesse di Riccardo per Elena, una nuova dama del parterre del trono over, hanno deciso di uscire nuovamente come mostra il filmato registrato al termine della scorsa registrazione.

Tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti spunta Roberta Di Padua

Al centro dello studio, accanto a Gloria Nicoletti, si accomoda anche Roberta Di Padua. “Ho tentennato a chiedere a Gloria di uscire nuovamente insieme perchè mi sarebbe piaciuto uscire con Roberta“, ammette Riccardo. “Ma con Roberta c’è un’amicizia?”, chiede Tina Cipollari. “In realtà ci siamo sentiti negli ultimi dieci giorni. Poi gli ho chiesto di non sentirci più perchè c’è un affetto, ma è chiaro che non c’è altro“, spiega la Di Padua.

“Forse ci vediamo stasera”, aggiunge Riccardo. “Ma che senso ha? Tu e Roberta avete già preso in giro tutti tempo fa. Io non ci crederò mai perchè questa è un’uscita concordata per avere un po’ di visibilità”, sbotta Gianni Sperti. “Non m’importa ciò che dici”, ribatte ancora Riccardo. “Sono stanco di sentire le vostre caz*zate. Siete una coppia compromessa perchè avete preso in giro tutti fino a quando lui, stanco, è scoppiato”, conclude Gianni.

