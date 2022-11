Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, Uomini e Donne/ “Se lei esce con un altro…”

Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti: passo indietro a Uomini e Donne

Nuovo colpo di scena a Uomini e Donne. Nel corso della puntata del 30 novembre, Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti discutono a distanza dando vita ad un nuovo capitolo del loro rapporto. Riccardo ammette che, qualora Gloria decidesse di uscire anche con un altro uomo, non ne sarebbe infastidito. “Non mi darebbe fastidio se lei uscisse con un’altra persona”, afferma il cavaliere pugliese. “In questo momento ho deciso che è giusto dedicarmi solo alla nostra conoscenza perchè non voglio commettere gli errori del passato, ma sappiamo entrambi che non c’è sentimento”, aggiunge il cavaliere pugliese.

RICCARDO GUARNIERI E GLORIA NICOLETTI, UOMINI E DONNE/ Lei "Voglio conoscere solo..."

“Io sento che c’è un sentimento da come mi abbraccia quando siamo a letto, dall’intreccio delle mani“, ribatte Gloria che non nasconde di essere infastidita dall’atteggiamento del cavaliere.

Tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti spunta Roberta Di Padua

Riccardo Guarnieri ribadisce di non provare un sentimento, ma di voler del tempo per decidere se andare avanti o chiudere la conoscenza. Roberta Di Padua che, in passato, ha avuto una relazione con Riccardo, interviene così: “Io lo conosco. Lui quando è presto è diverso”, spiega la dama che poi aggiunge che i suoi modi gentili fanno parte della sua personalità. Gloria, invece, appare delusa dall’atteggiamento di Riccardo che ribadisce di essere “sincero nei confronti di Gloria”.

RICCARDO GUARNIERI: "HO DORMITO CON GLORIA"/ A Uomini e Donne poi spunta Roberta...

Tina Cipollari e Gianni Sperti ribadiscono di non credere affatto all’interesse di Riccardo. A prendere le difese di Gloria è pronto Roberta che esorta il cavaliere ad essere sincero perchè “lei è più avanti di te”.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 25 novembre: passione tra Riccardo e Gloria?

© RIPRODUZIONE RISERVATA