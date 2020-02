Riccardo Guarnieri e Ida Platano in crisi/ Lui: “Maledetto istante..”(Uomini e donne)

Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono in crisi oppure no? La situazione è davvero poco chiara e i fan non sanno nemmeno che pesci prendere e, soprattutto, chi accusare se vogliamo parlare di haters. Tutto è nato con la partecipazione di Ida Platano a Uomini e donne in solitaria senza Riccardo Guarnieri e delle sue lacrime e delle sue mezze risposte quando le è stato chiesto della sua storia con il cavaliere. Ma cosa è successo? Inutile dire che in molti hanno subito trovato la soluzione parlando di crisi e regalandone le colpe all’agenzia di Pamela Perricciolo al quale proprio Riccardo Guarnieri si era avvicinato. Lo stesso ha poi preso la parola con una lunga diretta affermando che l’agenzia non ha a che fare con quello che sta succedendo anche se lui se ne sta allontanando e che Ida Platano non ha mai parlato male dei suoi possibili agenti o dell’agenzia mettendo i puntini sulle i ma, soprattutto, confermando di essere a Brescia.

RICCARDO GUARNIERI E IDA PLATANO IN CRISI, LUI SUI SOCIAL SCRIVE…

Da lì in poi il silenzio fino a ieri quando il cavaliere ha postato una foto che lo ritrae insieme a Ida Platano per farle quella che sembra essere una struggente dedica: “Io sono con te in ogni maledetto istante che ci vuole dividere e non ci riesce @idaplatano”. La frase lascia intendere che sia proprio la dama quella ancora in crisi come se qualcosa si sia rotto anche se lui continua ad insistere e corteggiarla visto che si trova nella sua città. La dama non ha risposto alla dedica social e nelle sue ultime storie si è limitata a dare la buonanotte e il suo buongiorno ai fan, quando ne sapremo di più? Forse nella prossima registrazione di Uomini e donne?

