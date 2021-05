Riccardo Guarnieri e Ida Platano, Uomini e Donne/ Faccia a faccia: pesanti accuse e..

Faccia a faccia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano nella nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo il duro confronto con Roberta Di Padua che ha deciso di chiudere definitivamente il loro rapporto, nella puntata del programma di Maria De Filippi in onda oggi, continuerà il momento dedicato a Riccardo. Il cavaliere punterà il dito contro Ida Platano con cui ha avuto una storia finita non nel migliore dei modi. Guarnieri, infatti, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, accuserà Ida di avergli chiesto di lasciare il telefonino in mostra per paura che potesse registrare le sue conversazioni con altre dame. Secondo Riccardo, Ida ed altre protagoniste del trono over avrebbero deciso a tavolino i nomi dei cavalieri con cui uscire. Il motivo? Acquisire maggiore popolarità.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni puntata 18 maggio: Gianni Sperti scarica Ida Platano?

Ida Platano replica alle accuse di Riccardo Guarnieri?

Come reagirà Ida Platano di fronte alle accuse di Riccardo Guarnieri? Tra i due ex fidanzati voleranno accuse pesanti, ma stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, pare che Ida non replicherà direttamente alle accuse di Riccardo, ma lo accuserà di avergli chiesto di restare ancora di più in trasmissione esattamente come ha fatto con Roberta Di Padua. Le accuse di Riccardo, tuttavia, scateneranno le reazioni anche gli altri protagonisti di Uomini e Donne. In particolare, Tina Cipollari e Gianni Sperti non resteranno in silenzio. I due opinionisti crederanno a Riccardo? Sperti, in particolare, che si è sempre schierato dalla parte di Ida, lo farà anche stavolta o cambierà idea su di lei?

LEGGI ANCHE:

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ "Per i followers mi hai..."IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ "Riccardo non è innamorato di Roberta..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA