RICCARDO GUARNIERI PIANGE PER IDA PLATANO A UOMINI E DONNE/ “Devo accettare…”

Riccardo Guarnieri e Ida Platano: torna l’amore?

Incontro dietro le quinte di Uomini e Donne tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. I due si confrontano e riaffiorano i sentimenti che li hanno uniti in passato. “Non ce la faccio. Rimangono delle ferite nelle persone. Ricordati cosa mi avevi detto. Certe cose rimangono e a me rimarrà per sempre“, dice Ida prima di lasciare da solo Riccardo che, da solo in camerino, si lascia andare ad uno sfogo.

Uomini e Donne/ Anticipazioni 11 novembre: il passato torna tra Ida e Riccardo...

“Avete visto tutti, solo una persona non l’ha capito. Ecco perchè cerco di evitare e scappo. Se vuoi davvero bene ad una persona devi accettare la realtà e la realtà è questa. Non è possesso questo tira e molla. Da una parte mi sento legato a lei e l’altra metà mi dice cosa fare e non fare. Ciò che ci ha portato ad allontanarci è che non mi sentivo capito. A me bastava poco. Anche solo un sorriso poteva chiudere una discussione”, dice Riccardo visibilmente in difficoltà (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

IDA PLATANO E ALESSANDRO VICINANZA, UOMINI E DONNE/ Dopo la lite, scoppia la pace...

Riccardo Guarnieri e Ida Platano, nuovo confronto a Uomini e donne

Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono riusciti a voltare definitivamente pagina? Se la dama del trono over ha più volte spiegato di aver dimenticato Riccardo, di aver chiuso definitivamente il libro della loro storia e di voler andare avanti con Alessandro vicinanza con cui sta portando avanti la conoscenza, Riccardo non sembra sulla stessa lunghezza d’onda. Il cavaliere non riesce a trovare una donna con cui cominciare una vera e propria relazione e ha anche palesato il desiderio di lasciare definitivamente la trasmissione anche se sembra aver cambiato idea.

IDA PLATANO E ALESSANDRO VICINANZA, LITE A UOMINI E DONNE/ Maria: "Lui ha paura..."

Il cavaliere pugliese, inoltre, è tornato a parlare dei sentimenti che ha provato per Ida con cui era pronta a costruire una vita insieme. Di fronte alla fine dell’amore, Riccardo ha provato ad avere con lei un rapporto civile che, però, non è riuscito a costruire.

Riccardo Guarnieri, dichiarazione d’amore a Ida Platano?

Nonostante Ida Platano stia frequentato assiduamente Alessandro Vicinanza, Riccardo Guarnieri ha deciso di avere un confronto con l’ex fidanzata provando a salvare ciò che di bello hanno costruito. Un desiderio che, però, pare destinato a restare tale. I problemi che Ida e Riccardo hanno avuto in passato e che li hanno portati prima ad allontanarsi e poi a dirsi addio definitivamente, tornano attuali.

Il passato, infatti, bussa nuovamente alla porta di Ida e riccardo che tornano a confrontarsi, ma anche a discutere in studio. Come reagirà Alessandro vicinanza di fronte all'ennesimo confronto tra la donna di cui è innamorata e il suo ex compagno?











