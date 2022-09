Riccardo Guarnieri e Ida Platano verso il ritorno di fiamma?/ Lui si commuove a Uomini e Donne

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri rivede Ida Platano: cosa succede?

Sale l’attesa nei telespettatori di Canale 5 per il via alla nuova stagione di Uomini e donne, che -salvo cambiamenti repentini nei palinsesti TV- andrà in onda il 19 settembre 2022 e intanto spuntano in rete le anticipazioni relative alle nuove registrazioni del dating-show, che tra gli altri vedono Riccardo Guarnieri e Ida Platano protagonisti al centro studio.

La nuova sessione di registrazione di Uomini e donne si é tenuta l’8 settembre 2022 e -stando al relativo spoiler TV ripreso dalla pagina social Uomini e donne classico e over su Instagram- vedrà in apertura un nuovo scontro tra l’opinionista vamp Tina Cipollari e la dama veterana del trono over Pinuccia, dopodiché sarà la volta del nuovo tira e molla intricato tra gli ex storici del trono over, Riccardo e Ida.

La prima a giungere al centro studio sarà Ida Platano, che terrà in puntata un corteggiatore con cui é uscita in esterna, per poi tenerne un altro. A questo seguirà una forte discussione in studio, anche a margine di uno scontro registratosi alla registrazione precedente tra i due ex e Gemma Galgani. L’acceso confronto si estenderà ad uno dei nuovi corteggiatori confermati in studio da Ida Platano e la conduttrice Maria De Filippi, intenderà poi fare suggellare la pace tra i due cavalieri esortandoli a darsi la mano.

La conduttrice, poi, vorrà esprimersi anche sul conto dei due ex dichiarando che se Riccardo rivela che Ida sia ancora innamorata di lui vi sia un fondo di verità nelle sue dichiarazioni. La conduttrice dubita, quindi, che Ida sia riuscita a voltare pagina con i nuovi pretendenti, dopo Riccardo Guarnieri? La domanda é lecita. Queen Mary, poi, chiederà a Ida Platano di elencare i pregi di Riccardo Guarnieri, che una volta prestato ascolto alla risposta dell’ex apparirà visibilmente commosso.

Che sia la volta giusta per Ida e Riccardo di un ritorno di fiamma definitivo? Chissà. Nel frattempo la re-entry al trono over di Uomini e donne ed ex di Riccardo, Roberta Di Padua, accetta l’invito di Alessandro Vicinanza di avviare una conoscenza intima, in vista di un’uscita a cena da condividere nella serata.











