RICCARDO GUARNIERI E ROBERTA DI PADUA, BACIO A UOMINI E DONNE/ Ida sbotta, Sperti…

Ida Platano contro Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua

Bufera a Uomini e Donne dopo l’annuncio di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che, nella puntata del 27 ottobre, hanno annunciato di essere usciti nuovamente insieme, di essersi baciati, ma di aver deciso di non rivedersi più. “Prenditi i miei scarti. Questa è cattiveria, siete due malvagi”, sbotta Ida Platano convinta che Riccardo e Roberta siano usciti nuovamente insieme per dispetto. “Tu sei quella che ha accusato Ida di aver cambiato tre uomini in pochi mesi. Tu ne hai cambiati due in una settimana”, sbotta Gianni Sperti.

“Non c’è nessun ritorno di fiamma comunque. stamattina gli ho detto che non usciremo più insieme“, ribadisce Roberta. “Spiegatemi come fanno due persone adulte che hanno avuto una storia ad uscire nuovamente insieme, a baciarsi e a chiudere il giorno dopo. Piò capire a due persone che escono insieme per la prima volta, ma non a due persone che hanno avuto una storia“, puntualizza Sperti (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: colpo di scena a Uomini e Donne

Colpo di scena nella nuova puntata di Uomini e Donne. Come fa sapere la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, oggi, dovrebbe cominciare la registrazione della puntata in cui Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua annunciano di aver ricominciato a frequentarsi. Dopo la fine della storia con Ida Platano, Riccardo aveva cominciato una storia con Roberta. Tra i due c’era stato un continuo tira e molla fino alla scelta di abbandonare insieme la trasmissione.

Tuttavia, dopo aver abbandonato il programma, Riccardo e Roberta non sono rimasti insieme per molto tempo. Il cavaliere e la dama, non riuscendo a superare alcuni problemi quotidiani, si sono detti addio. Riccardo è poi tornato in trasmissione già nella scorsa stagione mentre Roberta è tornata nel corso della stagione attualmente in onda per conoscere Alessandro Vicinanza con cui, però, la frequentazione è finita.

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: cena e bacio a Uomini e Donne

Dopo aver accettato la scelta di Alessandro Vicinanza di riprovarci nuovamente con Ida Platano, Roberta Di Padua ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco uscendo ancora con Riccardo Guarnieri per cui, già in passato, ha provato un forte sentimento. Stando alle anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Riccardo e Roberta, nella puntata in onda oggi, salvo clamorosi cambiamenti, si accomoderanno al centro dello studio per raccontare i dettagli della serata trascorsa insieme.

Riccardo e Roberta racconteranno così di essere usciti insieme, di essersi baciati, ma di aver anche deciso di mettere subito un punto alla frequentazione che, a quanto pare, non avrà un seguito.











