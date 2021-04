Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si sono lasciati?/ Uomini e Donne “Brindiamo..”

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua rispondono con un video pubblicato su Instagram e in cui si mostrano sereni e sorridenti alle voci che li volevano lontani e single. Negli ultimi giorni, intorno alla coppia nata nel parterre del trono over di Uomini e Donne, sono circolati numerosi rumors secondo i quali i due si sarebbero già lasciati. L’assenza di segnali social da parte della coppia aveva alimentato le voci di rottura. A smentire tutto, però, sono stati proprio l’ex cavaliere e l’ex dama del trono over che, su Instagram, hanno pubblicato alcune storie in sui si mostrano sereni, felici, sorridenti e innamorati. Al supermercato insieme, la coppia dà vita ad un piccolo siparietto. “Corrono voci che dicono che ci siamo lasciati. Ti piacerebbe, eh?”, ha detto Riccardo a Roberta che ha scherzano aggiungendo che le piacerebbe, ma deve ancora sopportarlo.

Tina Cipollari show a Uomini e Donne/ "Suor Elisa, ci saluti tutto il convento..."

RICCARDO GUARNIERI E ROBERTA DI PADUA, LA STORIA D’AMORE CONTINUA

Nessuna rottura e nessuna crisi tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che sono sempre più uniti. Dopo aver lasciato il parterre del trono over di Uomini e donne, la coppia sta vivendo una bellissima storia, anche se a distanza. Vivendo in due città diverse cercano di ritagliarsi il tempo necessario per stare insieme e coltivare un sentimento che li ha colti inaspettatamente dopo il ritorno in trasmissione di Riccardo. Tra Riccardo e Roberta, dunque, tutto procede a gonfie vele. Dopo aver discusso animatamente in trasmissione, essersi allontanati e aver provato anche a conoscere altre persone, sono sempre più vicini e per il futuro i progetti sono tanti. La coppia, dunque, stupirà tutti annunciando presto l’inizio di una convivenza?

LEGGI ANCHE:

SAMANTHA CURCIO, UOMINI E DONNE/ "Ho baciato Alessio, ero felice poi Bohdan..."Isabella Ricci, Uomini e Donne/ "Non contesto i gusti di Riccardo, ma non fare..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA