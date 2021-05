Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Confronto finale in studio?

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua protagonisti della puntata di Uomini e Donne in onda oggi? Senza anticipazioni precise, l’ultimo appuntamento settimanale con il dating show di canale 5 potrebbe vedere al centro dello studio proprio Riccardo e Roberta i quali, nel corso della registrazione del 9 maggio, come svelano le talpe del Vicolo delle News, hanno avuto un durissimo scontro nel corso del quale non sono mancate accuse. Se dovesse andare in onda proprio la puntata dedicata a Riccardo e Roberta, la prima ad entrare in studio sarà la Di Padua che annuncerà la decisione di chiudere definitivamente la storia non vedendo la possibilità di poter ricucire il rapporto. L’ingresso successivo di Riccardo darà poi il via ad una serie di discussioni che coinvolgeranno altri protagonisti del parterre, in primis Ida Platano e Armando Incarnato.

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, addio definitivo

Ci sarà un botta e risposta durissimo tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che, poche settimane dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne per vivere una storia d’amore senza telecamere, si diranno ufficialmente addio. Il cavaliere, inoltre, accuserà Roberta di avergli chiesto di continuare a restare in trasmissione per poter aumentare il numero dei followers. Accusa che la dama del trono over rimanderà al mittente. L’accusa di Roberto scatenerà così il caos in studio coinvolgendo tutti, soprattutto i protagonisti delle scorse edizioni del programma di Maria De Filippi. Riccardo, in particolare, sfiorerà la rissa con Armando Incarnato.

