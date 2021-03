Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Dichiarazione d’amore prima…

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua animano la puntata di Uomini e donne del 5 marzo. Il cavaliere e la dama si sono accomoati al centro dello studio dopo il confronto tra Sabina, Claudio e Nicola. Riccardo racconta di aver rivisto Roberta e di aver nuovamente discusso con lei a causa dei commenti che ha letto sui social dopo la messa in onda della puntata in cui Roberta ha parlato della loro intimità. Il cavaliere pugliese non nasconde di essere molto infastidito da alcuni commenti letti al punto da aver nuovamente discusso con Roberta. “Non ho detto le cose che ti hanno scrtto“, si è difesa Roberta. Riccardo ribadisce il proprio punto di vista al punto da scatenare la reazione di Gianni Sperti e Gemma Galgani che considerano “pesante” il suo atteggiamento.

RICCARDO GUARNIERI: “SONO INNAMORATO DI ROBERTA DI PADUA”

Roberta Di Padua, stanca delle continue discussioni con Riccardo Guarnieri, decide di fare una domanda diretta al cavaliere pugliese. “Cosa provi per me?”. Riccardo ammette di sentire la sua mancanza quando non si vedono e di non volerla perdere. Poi spiazza la dama così: “Lei ha sempre parlato di un sentimento, ma nell’intervista al magazine di Uomini e Donne ha detto di essere innamorata e sono innamorato anch’io”. Una dichiarazione d’amore che rende felice Roberta. I due ballano, si abbracciano e si baciano con la mascherina. E’ il momento che anticipa quello della scelta e dell’addio alla trasmissione che dovrebbe essere trasmesso la prossima settimana.



