Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Dubbi e incertezze…

Come procede la storia tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua? Dopo essersi riavvicinati, dopo essersi allontanati e aver messo un punto alla frequentazione, nella scorsa puntata di Uomini e Donne, il cavaliere e la dama hanno regalato un colpo di scena decidendo di riprovarci. A deciderlo è stato Riccardo che ha chiuso con le altre donne annunciando di volersi dedicare solo alla frequentazione con Roberta la quale non ha mai nascosto di provare un forte interesse per l’ex fidanzato di Ida Platano. Dopo essersi concessi l’esclusiva, tra Riccardo e Ida nascerà l’amore? A raccontare l’evoluzione del rapporto saranno proprio Riccardo e Roberta che, al centro dello studio, sveleranno i dettagli degli ultimi appuntamenti. A mostrarsi particolarmente dubbio sarà la Di Padua che, dopo tante delusioni, non nasconde la paura di essere ferita nuovamente.

RICCARDO GUARNIERI E ROBERTA DI PADUA: L’ESCLUSIVA NON BASTA

Come svelano le anticipazioni della registrazione pubblicata dal Vicolo delle News, Roberta Di Padua, al centro dello studio di Uomini e Donne, racconterà di aver visto Riccardo una volta a settimana. Tra i due va tutto bene, c’è molta complicità, ma anche attrazione fisica. Tuttavia, la dama non nasconde il timore che la complicità e l’attrazione che li ha sempre uniti non si trasformi in un sentimento più profondo. Nonostante i dubbi e le incertezze dovuti di sentimenti di entrambi, Roberta e Riccardo decideranno di continuare a frequentarsi per capire se possa nascere o meno una storia d’amore. Dopo averci provato due anni fa prima che Riccardo capisse di essere ancora innamorato di Ida, Roberta metterà nuovamente in gioco il proprio cuore?



