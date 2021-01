Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Esclusiva per la dama?

La puntata di Uomini e Donne di oggi dovrebbe dare spazio a Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Il cavaliere e la dama del trono over, in passato, hanno avuto un flirt che si è concluso quando Riccardo ha capito di essere ancora innamorato di Ida Platano. Conclusa definitivamente la storia con Ida, Riccardo è tornato in trasmissione riallacciando i rapporti con Roberta Di Padua che, dopo l’addio a Michele Dentice, si sta dedicando unicamente a Guarnieri. Dopo qualche appuntamento mantenendo le distanze, Riccardo e Roberta si sono lasciati andare alla passione. Un momento che ha fatto star bene emtrambi in seguito al quale la dama si aspettava l’esclusiva. Riccardo, però, non è ancora pronto ad uscire solo con la Di Padua che non ha gradito la scelta di Riccardo di conoscere Annabella, una ragazza di 26 anni giunta in trasmissione solo per lui. Oggi ci sarà il colpo di scena?

RICCARDO GUARNIERI CONCEDE L’ESCLUSIVA A ROBERTA DI PADUA?

Cosa accadrà tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi? Al centro dello studio, dopo essere stato attaccato anche da Gianni Sperti e Tina Cipollari per la sua scelta di non concedere l’esclusiva a Roberta, Riccardo spiazzerà tutti annunciando di voler conoscere esclusivamente la Di Padua annuncerà novità con Annabella, la 26enne che ha chiesto di conoscerlo? Le anticipazioni al riguardo sono poche anche se, dalle indiscrezioni sulle nuove registrazioni della trasmissione di Maria De Filippi, pare che la frequentazione tra Riccardo e Roberta stia continuando. La puntata di Uomini e donne di oggi, dunque, potrebbe riservare sorprese al pubblico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA