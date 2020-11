Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Escono insieme, Michele…

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua escono nuovamente insieme. Il cavaliere, dopo l’addio ad Ida Platano, è tornato in trasmissione per cercare l’amore e, dopo i saluti in studio con Roberta con cui aveva già avuto una frequentazione, ha deciso di ricominciare a sentirla e a frequentarla. Seduti al centro dello studio, il cavaliere e la dama raccontano di essersi visti e di essersi trovati sempre bene. “Tra noi non ci sono mai stati problemi. Abbiamo deciso di ricominciare a frequentarci e direi che l’abbiamo fatto perchè abbiamo trascorso due ore al telefono”, afferma Riccardo. “Eravate davvero carini insieme” – commenta Gianni Sperti dopo aver visto un video di Riccardo e Roberta in studio. “Due ore al telefono? Mangi carboidrati?”, chiede Sperti lanciando una frecciatina a Michele Dentice.

RICCARDO GUARNIERI, DISCUSSIONE CON MICHELE DENTICE

La battuta di Gianni Sperti è stata colta da Riccardo Guarnieri che ha prontamente risposto: “Non ho mai avuto problemi, lo faccio girare bene il testosterone”, scatenando la reazione di Michele Dentice che si sente tirato in causa. Il cavaliere con cui Roberta usciva non ha gradito la battutina di Riccardo esortando quest’ultimo a non parlare di lui. Guarnieri, però, ha chiarito di aver fatto delle domande a Roberta per capire se poter continuare o meno. La Di Padua, da parte sua, ha ammesso di provare ancora un interesse per Michele, ma di voler andare avanti non avendo trovato in Dentice l’uomo in grado di darle le attenzioni che merita. Riccardo e Roberta, dunque, continuano la loro conoscenza mentre Michele è pronto a guardarsi intorno.





