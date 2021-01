Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Il fantasma di Ida Platano…

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua tornano al centro dello studio di Uomini e Donne. Il cavaliere e la dama dovrebbero essere tra i protagonisti dell’ultima puntata settimanale del dating show di canale 5 come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News. Dopo aver fatto un passo indietro, Riccardo ha deciso di vivere in modo più intenso la frequentazione con Roberta rinunciando a conoscere altre persone. Nella scorsa puntata del programma di canale 5, Roberta ha ammesso di avere alcuni dubbi sul suo futuro con Riccardo. Tra i due c’è feeling e complicità, ma la dama ha ammesso di temere che i due non riescano ad andare oltre. Riccardo, da parte sua, ha deciso di concedersi del tempo per capire se con Roberta ci sia solo amicizia o qualcosa di più profondo.

IDA PLATANO TRA RICCARDO GUARNIERI E ROBERTA DI PADUA

Tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua spunta ancora Ida Platano. Lo scontro tra il cavaliere e l’ex fidanzata, avvenuto qualche puntata fa, ha lasciato strascichi tra Riccardo e Roberta. Seduti l’uno di fronte all’altra, racconteranno di aver avuto dei problemi dopo il ritorno di Ida in puntata. Tra la Di Padua e Riccardo si accenderà lo scontro nel corso del quale non mancheranno le accuse. Al termine della discussione, Riccardo tornerà al proprio posto mentre Maria De Filippi annuncerà l’arrivo di un uomo che ha chiamato la redazione per conoscere Roberta, ma quest’ultima deciderà di non tenerlo essendo ancora presa da Riccardo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA