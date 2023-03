Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Lei chiude con Dario e...

Roberta Di Padua chiude con Dario a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne si apre con Roberta Di Padua al centro dello studio. Maria De Filippi chiama Dario, un cavaliere del parterre del trono over con cui aveva cominciato una frequentazione. Roberta spiega di non avere interesse nei confronti di Dario anche dal punto di vista fisico. “Perchè quando Dario ha fatto la passerella hai riso con Armando?”, chiede immediatamente Gianni Sperti avendo notato gli sguardi tra i due.

“Perchè io e Roberta ci conosciamo e sappiamo già quale persona potrebbe piacerci o meno. Se poi volete insinuare altro siete fuori strada perchè io e Roberta a mala pena ci salutiamo”, spiega Incarnato. Dopo un breve confronto con Dario, Roberta decide di chiudere e resta al centro dello studio per un confronto con Riccardo Guarnieri.

Confronto tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri

Maria De Filippi manda in onda un filmato in cui Riccardo consiglia a Roberta di non perdere tempo con ragazzi più giovani. “Le ho fatto quel discorso perchè è una mia ex fidanzata perchè non mi piace che punti su un ragazzo. Sei mamma, hai un matrimonio alle spalle e dovresti puntare su un uomo e non su un ragazzo che è più giovane di te”, spiega Guarnieri.

“Tu hai bisogno di una donna che ami essere coccolata ed io non sono così. Sono molto maschio in questo, vado per la mia strada. In questo momento della mia vita io ho tutto e ho bisogno di leggerezza e tu leggero non sei”, puntualizza Roberta. “Roberta ti interessa ancora?”, chiede Maria a Riccardo. “Roberta come donna mi piace“, risponde Guarnieri. “Pensi a Roberta come tua ex, ma pensi che possa rientrare nella tua vita in futuro?”, insiste la De Filippi. “Sì, perchè no?”, risponde Riccardo spiazzando tutti, ma poi puntualizza – “Non voglio dichiararmi”.

