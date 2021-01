Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Lite per Ida Platano

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua tornano al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata di oggi. Il cavaliere e la dama hanno deciso di continuare a frequentarsi, ma i dubbi ci sono ancora. La settimana scorsa, Roberta aveva raccontato di non essere sicura del rapporto che stava creando con Riccardo e, nell’appuntamento di oggi confermerà i propri dubbi. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, i problemi tra Riccardo e Roberta sono nati dopo il confronto tra il cavaliere e l’ex Ida Platano. Un confronto che, a quanto pare, ha lasciato il segno su Riccardo e Roberta scatenando anche discussioni tra i due. A Maria De Filippi, i due racconteranno di aver avuto alcune incomprensioni in seguito a quella puntata.

RICCARDO GUARNIERI E ROBERTA DI PADUA CHIUDONO?

Durante il confronto al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata di oggi, tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua ci sarà un’accesa discussione. In seguito ad un durissimo botta e risposta tra i due, Riccardo abbandonerà il centro dello studio e tornerà ad accomodarsi al proprio posto. Roberta, nel frattempo, resterà al centro dello studio. Maria De Filippi annuncerà la presenza di un ragazzo che ha chiamato la redazione per conoscerla. Ancora scossa per l’accaduto con Riccardo, tuttavia, Roberta deciderà di mandarlo a casa. Il suo rapporto con Riccardo si concluderà definitivamente o due riusciranno a trovare nuovamente un punto d’incontro continuando a frequentarsi? Nonostante l’attrazione, tra i due, per il momento, una soluzione è ancora lontana.



