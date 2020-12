Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Tutto finito dopo notte di…

Roberta Di Padua chiude nuovamente con Riccardo. Dopo aver vissuto una notte con Riccardo Guarnieri, Roberta si aspettava l’esclusiva come ha confessato Roberta in studio, ma Riccardo ha deciso di non concederle l’esclusiva a Roberta perchè vuole essere sicuro dei sentimenti che prova per Roberta prima di prendere una decisione definitiva. Per Riccardo arriva così Annabella, una ragazza di 26 anni. “Se io uscissi con un altro ti farebbe piacere? Per un pranzo con Michele hai fatto l’era di Dio ed ora pretendi che io accetti questa cosa?”, risponde Roberta. “Stai facendo una figura vergognosa. Ieri sei stato con Roberta e la stai prendendo in giro un’altra volta”, attacca Michele che non crede all’interesse di Riccardo per Roberta. Anche Tina Cipollari esorta la Di Padua a non fidarsi di Riccardo il cui atteggiamento insospettisce anche Gianni Sperti. “Va bene così, basta. Non c’è bisogno di aggiungere altro”, conclude Roberta (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

NOTTE DI PASSIONE TRA RICCARDO GUARNIERI E ROBERTA DI PADUA

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua ci riprovano. “Abbiamo cenato e siamo tornati indietro di due anni e abbiamo pensato che fosse giusto riprovare”, dice Roberta Di Padua. “Abbiamo un bellissimo rapporto, al di là dell’aspetto fisico, Ci divertiamo tantissimo quando stiamo insieme. In una coppia è anche bello prendersi in giro. Tutto, però, dev’essere accompagnato da un sentimento. Ci stiamo dando una nuova possibilità”, aggiunge Riccardo che, però, decide di far entrare un’altra ragazza. “Abbiamo detto che ci conosciamo, è un bellissimo rapporto, ma sarebbe bello confrontarci anche con altre persone e sceglierci con la massima sicurezza”, aggiunge Riccardo. “Sei finta, questa è solo una minestra riscaldata. Sminuisci qualsiasi cosa”, dice Michele. “Fai silenzio, mi irriti. Sei scemo mentre Riccardo è un uomo intelligente”, sbotta Roberta (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

RICCARDO GUARNIERI E ROBERTA DI PADUA DI NUOVO INSIEME

Notte di passione tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Sembrava che tra il cavaliere e la dama del trono over fosse tutto finito, ma nella puntata di Uomini e Donne di oggi, ci sarà un clamoroso colpo di scena. Riccardo racconterà di aver ricevuto da Roberta quelle dimostrazioni che sperava di ricevere. Dopo aver deciso di chiudere con lei non avendo gradito la sua scelta di dare una seconda possibilità a Michele Dentice e non avendo ricevuto alcun segnale da parte di Roberta che potesse fargli credere ad un reale interesse della Di Padua nei suoi confronti, Riccardo ha deciso di fare un passo indietro concedendo una nuova chance alla dama. Tra i due, così, è accaduto qualcosa di fisico come racconteranno nella nuova puntata di Uomini e Donne.

RICCARDO GUARNIERI DELUDE ROBERTA DI PADUA

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, nella nuova puntata di Uomini e Donne, racconteranno di aver vissuto dei momenti d’intimità. Un racconto che arriverà dopo quello di Gemma Galgani con Maurizio, ma che non si concluderà con il lieto fine. Se Roberta mostrerà di essere molto coinvolta da Riccardo, esattamente come lo era in passato, Riccardo non mostrerà lo stesso interesse. Guarnieri, infatti, accetterà di conoscere una nuova donna decidendo anche di farla restare. Una scelta che scatenerà la reazione di Roberta che, furiosa, annuncerà la fine della sua frequentazione con Riccardo. Sarà vero o i due torneranno a frequentarsi nelle prossime settimane? Lo scopriremo con le nuove registrazioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA