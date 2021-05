RICCARDO GUARNIERI E ROBERTA DI PADUA, LITE A UOMINI E DONNE/ “Non ti fre*a niente..”

Lite tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua nello studio di Uomini e donne. “Mi hai scelto perché ti faccio stare bene, ma sono arrivata e non tollero più alcuni atteggiamenti”, spiega Roberta. Maria De Filippi racconta così di un episodio avvenuto a Salerno. Durante una notte trascorsa in hotel, non riuscendo a dormire, si è alzato in piena notte disturbando anche il sonno di Roberta che, infastidita, ha avuto una reazione che non è piaciuta a Riccardo che ha poi lasciato Roberta in albergo. “Si è alzato, è sceso per andare a prendere la sua acqua in auto perché quella che avevamo in stanza non andava bene. E’ tornato su, ha fatto una doccia, ha acceso tutte le luci come se fosse mezzogiorno e ha fatto rumore con il phon”, sbotta Roberta che ammette di essere stanca di determinati atteggiamenti. “Se lei arriva a perdere la pazienza vuol dire che il tuo atteggiamento maniacale verso te stesso sia un problema tra voi due”, spiega Maria De Filippi che prova a fare da tramite tra i due. “Sei un cafone perché non si lascia una donna da sola in albergo alle tre di notte indipendentemente da quello che è successo”, commenta Tina Cipollari. “Questa tua attenzione verso te stesso mi fa capire che di me non te ne frega niente”, dice ancora Roberta (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Confronto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua tornano in studio nella puntata di Uomini e Donne di oggi. La conferma ufficiale è arrivata direttamente dalla pagina Instagram del programma di Maria De Filippi che ha pubblicato una foto dell’ex dama scrivendo: “Roberta e Riccardo OGGI in studio a Uomini e Donne… Per il momento non possiamo dirvi altro! Appuntamento come sempre alle 14.45 su Canale 5″. Dopo aver lasciato insieme la trasmissione per vivera la storia senza telecamere, Riccardo e Roberta tornano in studio per raccontare cosa sta accadendo nella loro vita di coppia. Dopo l’idillio iniziale, tra i due non sono mancati i problemi. Roberta, al centro dello studio, racconta che alcuni lati del carattere di Riccardo la infastidiscono. Guarnieri, come anticipano le talpe del Vicolo delle News, arriva così in studio per fornire la propria versione dei fatti.

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si dicono addio

Tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua la rottura è dietro l’angolo. Dopo aver lasciato insieme il programma di Maria De Filippi, i due non sono riusciti a trovare un compromesso per far funzionare il rapporto. Roberta racconta così alcuni atteggiamenti di Riccardo che non le piacciono e lo accusa di aver fatto una scelta di testa e non di cuore. La dama, inoltre, è convinta di non essere nel cuore di Riccardo ricordando il diverso atteggiamento che aveva nei confronti di Ida Platano che sarà così coinvolta nel confronto tra i due. Alla fine, Riccardo e Roberta giungono alla fine. Maria De Filippi propone ad entrambi di restare in trasmissione. Roberta inizialmente accetta, ma di fronte al rifiuto di Riccardo, lo segue.

