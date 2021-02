Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Sorpresa in studio?

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua torneranno al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata in onda oggi, giovedì 18 febbraio. Ad annunciarlo è la pagina Instagram del programma di Maria De Filippi che, sotto una foto di Roberta al centro dello studio, scrive: “Cosa sarà successo tra Roberta e Riccardo? Lo scopriremo nella puntata di oggi, alle 14.45 su Canale 5″. Dopo il ritorno in trasmissione di Riccardo, Roberta Di Padua che, già due anni fa aveva avuto una frequentazione assidua con il cavaliere, ha deciso di riprovarci. Dopo una partenza ottimale, però, sono nate le incomprensioni. Roberta sogna di avere accanto un uomo presente che le dia tutte le attenzioni che desidera. Con Riccardo, però, sente di non avere tutto quello che sogna. Da parte sua, il cavaliere ha ammesso di non essere ancora innamorato di lei anche se vorrebbe continuare a frequentarla pur senza darle l’esclusiva. Cosa accadrà, invece, nella puntata di oggi?

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, la crisi dopo la rivelazione della dama

Consapevole dei propri sentimenti, Roberta Di Padua ha preso le distanze da Riccardo Guarnieri il quale, tuttavia, nell’ultima puntata in onda di Uomini e Donne, ha ammesso di provare qualcosa per la dama. Quest’ultima, tuttavia, con una rivelazione, ha scatenato la crisi con Riccardo. “Tra di noi c’è stata dell’intimità, ma lui non mi bacia“, ha ammesso Roberta scatenando diverse reazioni in studio. Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno provato a capire la situazione facendo una serie di domande, ma Riccardo si è mostrato piuttosto infastidito. Maria De Filippi ha provato a mettere fine ai contrasti tra i due esortando anche Riccardo a provarci davvero con Roberta fuori dal programma. Il cavaliere, però, ha ammesso di non essere pronto. Cosa accadrà nella puntata in onda oggi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA