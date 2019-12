Riccardo Guarnieri e Sossio Aruta pace dopo Uomini e Donne/ “Dopo l’odio tanto amore”

Una pace storica per Uomini e Donne è stata suggellata nelle ultime ore. Due cavalieri del trono Over, che da anni sono ormai acerrimi nemici, hanno ufficialmente fatto pace: stiamo parlando di Riccardo Guernieri e Sossio Aruta. Come dimenticare le scenate di gelosie per Ida Platano da parte di Riccardo proprio per le avances di Sossio e per alcuni messaggi in particolare. Gelosie che in studio hanno anche portato ad una quasi rissa tra i due protagonisti. Ora però appartiene tutto al passato: la vita di Sossio, così come quella di Riccardo, hanno infatti preso nuove strade che hanno definitivamente allontanato ogni rancore del passato. Eppure i fan dei due cavalieri del trono Over sono comunque rimasti sorpresi nel vedere le immagini di Riccardo a casa di Sossio.

Riccardo Guarnieri a casa di Sossio: sorpresa per i fan di Uomini e Donne

Ieri Riccardo Guarnieri ha infatti postato su Instagram delle storie in cui si reca con un regalino a casa di una persona che inizialmente non svela. Poco dopo eccolo però a casa con Sossio Aruta, Ursula Bennardo e la piccola Bianca, figlia della coppia nata da poco. Riccardo ha infatti omaggiato la nuova arrivata con un pensiero ma ne ha poi anche approfittato per immortalare il momento con alcuni video. Riccardo e Sossio hanno così annunciato la fine ufficiale di ogni ostilità tra loro e l’inizio di una bella amicizia. “Dopo tanto odio tanto amore” ha commentato Sossio con un grande sorriso. Insomma, per i due cavalieri, ormai felici assieme alle proprie signore, i tempi delle liti furiose a Uomini e Donne appartengono al passato.

