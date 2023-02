Riccardo Guarnieri esce con Michela a Uomini e Donne/ Poi è lite con Armando…

Riccardo Guarnieri e Michela: confronto a Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri, dopo l’addio a Gloria Nicoletti, ha scelto di voltare pagina cominciando a conoscere Michela, una dama del parterre del trono over. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 17 febbraio, dopo il momento dedicato al trono di Federico Nicotera, Maria De Filippi chiama al centro Riccardo e Michela. Subito dopo essersi accomodato, il cavaliere pugliese spiega che vorrebbe accanto una persona più presente e Michela si giustifica spiegando di non avere molto tempo a causa del lavoro.

Federico Nicotera sceglie Alice o Carola a Uomini e Donne?/ Le rivelazioni delle corteggiatrici

Riccardo, inoltre, svela di aver avuto con la dama uno scontro a causa di una battuta. Il cavaliere dice di essere stato attaccato da una persona che non è più presente in trasmissione e da Desdemona. Michele è convinta che il suo coinvolgimento nelle dinamiche sia dovuto al suo atteggiamento.

Armando Incarnato contro Michela

Durante il confronto tra Riccardo e Michela interviene Armando Incarnato il quale svela di aver conosciuto la dama per poi non parlarle più. Il cavaliere napoletano svela che, durante la loro conoscenza, Michela gli aveva raccontato di non provare alcun interesse per i cavalieri della trasmissione aggiungendo di essere sorpreso di vederla al centro dello studio con Riccardo che, a sorpresa, viene difeso dal cavaliere pugliese.

Federico Nicotera, Uomini e Donne/ Maria mette in crisi Carola, Alice delusa e...

Michela difende la propria posizione e ribadisce di essere realmente interessata a Riccardo il quale, a sua volta, confessa di aver provato anche a baciarla. Dopo un botta e risposta con Gianni Sperti che attacca Armando per l’intromissione, Riccardo e Michela decidono di portare avanti la loro conoscenza.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 17 febbraio: scontro tra Armando e Michela

© RIPRODUZIONE RISERVATA