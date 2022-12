Riccardo Guarnieri, ex fidanzato Ida Platano/ “Sono assolutamente pronto a innamorarmi ancora”

Riccardo Guarnieri: “la storia con Ida Platano è stata una relazione profonda”

Riccardo Guarnieri è l’ex fidanzato di Ida Platano. Il loro amore è stato una storia infinita che ha appassionato per anni e anni milioni di telespettatori a Uomini e Donne. Oggi le cose sono definitivamente finite con la dama che ha lasciato il popolare dating show di Maria De Filippi per vivere la sua storia d’amore al di fuori con il cavaliere Alessandro Vicinanza. Una scelta che ha lasciato basito Riccardo che dentro di se prova ancora un sentimento per la ex compagna, l’unica donna a cui ha chiesto di sposarlo. Proprio il cavaliere del Trono Over di Canale 5 parlando di Ida ha detto: “una relazione profonda che non è paragonabile per intensità e importanza a nulla di ciò che ho vissuto prima e dopo”.

Le cose tra loro sono finite molto male come ha raccontato Riccardo: “mi sono accorto di essere stato bloccato perché su Whatsapp era sparita la foto del suo profilo dalla nostra chat, e sui social siamo spesso stati taggati insieme in questi giorni e, quando ho cliccato sul suo nome, l’utente è risultato inesistente”.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano: è davvero finita?

Dopo una serie di tira e molla, Riccardo Guarnieri quest’anno è tornato a Uomini e Donne e ha cercato di riavvicinarsi alla ex Ida Platano. Le cose però non sono andate bene. “Durante la cena Ida si è avvicinata. Mi ha accarezzato, ma io ho letto quelle carezze come gesto d’affetto. Le ho viste molto simili a quelle che anche io le davo durante i balli o quando parlavamo in studio. Lei, il giorno dopo, invece ha sottolineato che quei gesti avevano un altro significato” – ha raccontato il cavaliere parlando di una delle ultime uscite con la dama.

Ora che Ida ha lasciato il programma per viversi l’amore con Alessandro Vicinanza, Riccardo ha confessato: “sono assolutamente pronto a innamorarmi ancora. A distanza di tempo sono riuscito a scindere il bello dal brutto delle storie d’amore che ho vissuto, il bello va nel bagaglio dei ricordi e il brutto in quello dell’esperienza.Ho capito che l’amore è fatto anche di compromessi. L’ho capito quando ho smesso di essere innamorato e ho cominciato a guardare con distacco ciò che era successo rendendomi conto di aver accettato delle situazioni che mai avrei per carattere accettato”.











