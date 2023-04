Riccardo Guarnieri frecciata all’ex Ida Platano e Alessandro?/ “Ogni pagliaccio…”

Riccardo Guarnieri, lancia una frecciata ad Alessandro Vicinanza? Cosa è successo

E’ raro che Riccardo Guarnieri scriva dei pensieri personali sui social, e questo ha destato ancora più sospetti nei fan. Poche ore fa, su Instagram, il cavaliere pugliese di Uomini e Donne sembra aver lanciato una frecciata al veleno nei confronti dell’ex Ida Platano e l’attuale compagno Alessandro Vicinanza.

“Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono… E ogni pagliaccio nel suo circo” afferma piccato Guarnieri. Secondo Deianira Marzano, il cavaliere sarebbe a conoscenza del presunto tradimento di Alessandro Vicinanza ai danni della sua ex Ida Platano. L’esperta di gossip conferma l’infedeltà e sottolinea che il silenzio social della coppia, in questo ultimo periodo, ne è la testimonianza. Non ci sono ancora riscontri ufficiali, ma Riccardo è solito lanciare frasi ben mirate sui social e mai casuali.

Riccardo Guarnieri lite con Armando Incarnato: lo scontro in puntata

Riccardo Guarnieri è stato protagonista nelle ultime settimane, di una lite accesa con Armando Incarnato. Il cavaliere pugliese, facendo riferimento ad un’intervista che il cavaliere napoletano ha rilasciato sul Magazine di Uomini e Donne, ha dichiarato: “Vorrei dare due euro ad Armando per andare a comprarsi un panzerotto perchè è di qualità anche un panzerotto, non ho bisogno delle tue ostriche. L’importanza di una donna non si misura da una cena, ma delle attenzioni. L’intervista è stata bassissima“.

Immediata la replica di Armando: “Alla fine dell’intervista ho precisato una cosa ovvero che non è il gesto, ma l’attenzione che si dà ad una donna” il cavaliere napoletano puntualizza: “Non ho detto che il valore di una donna si misura con una cena a base di ostriche e champagne, ma dalle attenzioni che si danno ad una donna”. Intanto sembra che con le sue corteggiatrici, Riccardo Guarnieri non abbia avuto ancora fortuna.











