Riccardo Guarnieri: “Frecciatina a Ida? Non è come sembra”/ “Uscire di nuovo con Roberta? Penso che…”

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri contro Ida e Alessandro? Lui spiega a chi era rivolta la presunta frecciatina social

Riccardo Guarnieri pensa ancora a Ida Platano? È la domanda che alcuni fan di Uomini e Donne si sono posti di fronte ad alcune frecciatine lanciate dal cavaliere sui social nelle ultime settimane. C’è chi ha infatti creduto che Riccardo avesse qualche sassolino nella scarpa nei confronti della sua ex e del suo nuovo compagno Alessandro Vicinanza, fatto che lui ha voluto perciò chiarire nel corso di un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne.

Ida Platano e Alessandro, un figlio insieme dopo Uomini e Donne?/ Un commento scatena i fan!

“A chi era riferita la frase? In realtà a nessuno in particolare, non era una frecciatina come ha pensato qualcuno”, ha spiegato Riccardo, facendo riferimento proprio ad Alessandro Vicinanza. Quindi ha aggiunto: “Semplicemente mi piaceva il significato di quelle parole, ossia che il tempo mette tutto in ordine. Le assicuro che non mi riferivo a nessuno in particolare e soprattutto a nessun tradimento nei confronti della mia ex come hanno scritto”.

Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ Chiude con Mariangela: "Non voglio illuderla"

Riccardo Guarnieri ripensa all’ex Roberta Di Padua e svela…

Riccardo Guarnieri, che a Uomini e Donne in questo periodo sta frequentando la new entry Mariangela Tregnago, è tornato anche a parlare del rapporto con Reberta Di Padua, con la quale qualche tempo fa ha avuto una storia anche fuori dallo studio di Canale 5. “Mi dispiace che ci siano state delle incomprensioni e di aver lasciato delle situazioni in sospeso, senza poterle chiarire”, ha ammesso il cavaliere, specificando dunque di fare riferimento “A Roberta: mi sembra di averla conosciuta più in questo anno che quando stavamo insieme.” Sulla possibilità di tornare a frequentarla, Riccardo ha infine rivelato: “Sapendo la sua risposta direi no, ma la verità è che io e lei non ci siamo presi dal verso giusto…”

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne, Ida Platano vittima di furto: cos'è successo?/ I dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA