RICCARDO GUARNIERI GELOSO DI IDA PLATANO A UOMINI E DONNE?/ “Uscirei con lei…”

Riccardo Guarnieri e Ida Platano: solo un’amicizia?

Riccardo Guarnieri puntualizza di non vedere una nuova storia d’amore con Ida Platano con cui, dopo due anni in cui non si sono parlati, vorrebbe un rapporto civile. “Uscirei con lei a mangiare una pizza, ma vorrei che lei chiarisse la sua posizione e con questo non voglio che dica che sia innamorata”, spiega il cavaliere pugliese. “Anche con i suoi ex ha mantenuto un rapporto civile”, puntualizza ancora Riccardo. “Il mio ex marito viene a farsi i capelli con me, ma non gli racconto la mia vita e non esco con lui”, replica Ida che non riuscirebbe ad avere un rapporto d’amicizia con Guarnieri.

Uomini e donne, Ida Platano verso azioni legali contro Tina Cipollari? / "Mi ha..."

Di fronte all’insistenza di Riccardo, Maria De Filippi chiede perchè sia così interessato a scoprire la posizione di Ida. Riccardo spiega che, qualora la Platano dovesse ammettere di provare un sentimento ancora per lui, farebbe un passo indietro e non le chiederebbe neanche di ballare (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 9 maggio 2022: ancora dubbi su Riccardo e Ida

Resa dei conti tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano a Uomini e Donne

Cosa c’è davvero tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano? Il cavaliere e la dama del trono over sono ancora innamorati? Armando Incarnato, subito dopo una registrazione, affronta Riccardo esortandolo a non illudere Ida, convinto che lei fraintenda tutto. Ida conferma di dare un’interpretazione diversa ai gesti di Riccardo ribadendo di non vederlo come un amico. “Non ha senso parlare di amicizia“, spiega Ida. “Ma non eri tu che manteneva i rapporti con la ex?“, chiede Riccardo. “Ma non di amicizia“, risponde Ida. “Quando mi dirai che i miei atteggiamenti ti danno fastidio farò un passo indietro”, puntualizza Riccardo in un filmato trasmesso da Maria De Filippi.

Uomini e Donne/ Anticipazioni: Maria Grazia e la spiazzante confessione su Riccardo

In studio, Tina Cipollari e Tinì Cansino, a loro volta, sono convinti che il rapporto con Riccardo non faccia bene a Ida. “Quando si sveglierà dall’incantesimo di Riccardo, Ida sarà ancora più sotto”, spiega Tina. Tinì, a sua volta, esorta Riccardo ad allontanarsi e invita Ida a perdonare Alessandro.

Maria De Filippi: “Riccardo non è geloso di Ida, il suo è possesso?

Alessandro Vicinanza ribadisce di non avere nulla contro Ida Platano e di avere un interesse fisico nei confronti di Ida. Mentre Alessandro spiega la propria posizione, Riccardo Guarnieri abbandona il centro dello studio perchè “stanco di sentire le parole di Alessandro”. Nel filmato, poi, Riccardo chiede ad Ida di Marco, il cavaliere con cui Ida sta uscendo. “Sei geloso?“, è stata la domanda di Ida che riceve una risposta negativa.

“La tua non è gelosia, il tuo è più un senso di possesso quando le chiedi di Marco“, puntualizza Maria De Filippi. Il cavaliere pugliese ribadisce di non voler fare un passo indietro nel suo rapporto con Ida e che lo farà solo quando glielo chiederà lei. “Non devi ballare con lei perchè lei non è pronta al rapporto che, tu, oggi, puoi darle“, puntualizza Armando, convinto che Ida provi ancora qualcosa per Guarnieri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA