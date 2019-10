Riccardo Guarnieri, Ida Platano e Armando Incarnato/ Uomini e Donne: triangolo choc

Nel corso del primo pomeriggio, andrà in onda la nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Cosa accadrà tra Ida Platano, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri? Le anticipazioni di queste ore ci riferiscono di una puntata decisamente “frizzantina” con protagonisti tutte e tre. Al centro dello studio, dopo avere archiviato i botta e risposta tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, si accomoderà Armando che racconta di proseguire la sua conoscenza con Ida. Incarnato e la Platano, dopo la registrazione che vedremo in onda questo pomeriggio, confidano anche di dovere andare a cena fuori ma accadrà un colpo di scena del tutto inaspettato (o quasi…): cosa succederà? Le anticipazioni presenti in rete, ci riferiscono della lettura di una lettera d’amore di Riccardo per la sua ex fidanzata. Questa missiva scritta dal cuore, avrà modo di destabilizzare nuovamente la donna, alle prese con una nuova conoscenza e nel tentativo di potere “archiviare” le tormentate attenzioni del suo ex compagno.

Uomini e Donne Over, risvolto choc: Riccardo e Ida tornano insieme

Riccardo Guarnieri ha deciso di riprendersi la sua donna. Ecco perché, nelle puntate che andranno in onda in queste giornate, il cavaliere over leggerà alla dama una bella missiva. Ecco cosa scrivono le anticipazioni del VicoloDelleNews a tal proposito: “Riccardo vuole parlare con Ida e leggerle una lettera. In essa le dice (mentre leggeva era commosso) che non si sono mai capiti, che le colpe sono state sempre da ambo le parti ma…che lei è stata ed è tuttora la donna più importante della sua vita e che l’ama ancora. Lei si mette a piangere dall’emozione e non sa che fare, ha paura a riprendere la loro storia e soffrire di nuovo”. Naturalmente Armando Incarnato ci rimarrà malissimo, sentendosi usato da lei. Successivamente, Ida Platano e Riccardo Guarnieri guadagneranno il centro dello studio ballando insieme. Maria De Filippi poi, dopo aver affrontato il gioco della mela con Gemma e JeanPierre, organizzerà questo “piccante” passatempo adolescenziale, anche con Ida e Riccardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA