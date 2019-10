Riccardo Guarnieri/ “Ida Platano? Mi ha ferito ma sono pronto a ricominciare!”

Riccardo Guarnieri dopo avere aperto il suo cuore ad Ida Platano, si è confessato tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, svelando di sentirsi un po’ idiota dopo le intense puntate del trono over di queste settimane. Il cavaliere dopo aver letto la lettera alla sua amata è andato a Brescia da lei. Lì ha trascorso con la dama un paio di giorni: “quello prima di partire le ho anche detto che, se voleva, sarei potuto rimanere, ma lei mi ha risposto che preferiva riflettere da sola. Nel brevissimo periodo che ho trascorso a Brescia ho sempre cercato di sorprenderla: avrei voluto portarla nel suo ristorante preferito la sera prima di riscendere a Taranto, ma purtroppo era chiuso”. Il cavaliere, in compenso, le ha comprato un mazzo di rose rosse: “Lei mi ha detto che i fiori sono stati una sorpresa gradita, anche se poi in puntata ha sottolineato di “non aver sentito” questo mio gesto”. Dopo essere andati a cena, lo staff del ristorante ha compiuto un gesto carino: “entusiasta di vederci insieme, ci hanno portato un dolce in un piatto su cui avevano scritto “Ida e Riccardo”. Questo gesto d’affetto così tenero ha fatto commuovere entrambi”.

Riccardo Guarnieri senza “maschere”, ecco cosa prova per Ida Platano

Dopo tante riflessioni, Ida Platano l’ha cercato nuovamente, aprendo uno spiraglio: ““Sì, mi sono aggrappato a quel gesto, ho apprezzato che mi abbia cercato. Poi, però, quando l’ho rivista in trasmissione mi sono ritrovato davanti un’altra persona”, confida Riccardo Guarnieri. Nonostante i gesti positivi, scende un’ombra nel viso del cavaliere se pensa che la sua amata, in questi giorni, ha ricontattato Armando Incarnato: “Non sarebbe cambiato niente se me lo avesse detto, eravamo già in alto mare, ma scoprirlo in puntata mi ha ferito moltissimo”. Nonostante la rabbia di questo momento, Riccardo è prontissimo a ricominciare: “Basterebbe una sua telefonata… Ida ha detto, proprio in un’intervista sul magazine, che agli uomini che ha avuto è mancato il coraggio. Coraggio che stavolta però è mancato a lei”. La decisione della Platano però, potrebbe essere un semplice meccanismo di autodifesa, e lui stesso ne è consapevole: “capisco che si voglia tutelare visto che ne abbiamo passate tante… le ho chiesto di rivederci ma non di riprovarci, perché ero conscio del fatto che questo l‘avrebbe potuta spaventare, ma lei non ha valutato neanche questa proposta”.

