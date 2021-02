Riccardo Guarnieri lascia Uomini e donne/ Furioso e geloso di Roberta di Padua…

Riccardo Guarnieri lascia Uomini e donne? In queste ore non si parla d’altro soprattutto alla luce del fatto che il cavaliere nell’ultima registrazione andata in scena ieri pomeriggio sembra abbia dato di matto per via della gelosia che prova nei confronti della bella Roberta di Padua. I due si sono avvicinati molti dal ritorno del pugliese nel programma, sono usciti insieme, si sono conosciuti meglio almeno fino a quando lei non ha parlato di alcuni problemi di intesa che un tempo non c’erano. Ciliegina sulla torta è stato l’arrivo di Ida Platano al centro dello studio per una serie di accuse ai danni di Riccardo e, infine, delle rivelazioni sconvolgenti che hanno spinto Roberta di Padua a chiudere con lui. Tutto è rientrato con la decisione di entrambi di andare avanti per cercare di vedere come andrà a finire con l’impegno di vedersi più spesso ma a spazzare via le certezze di Riccardo è l’arrivo di Alessandro.

Riccardo Guarnieri lascia Uomini e donne o Roberta?

Proprio quando il pugliese, almeno a suo dire, si è spinto oltre facendo proposte importanti alla bella Roberta di Padua, nell’ultima registrazione di Uomini e donne si è trovato accanto ad Alessandro al cospetto della dama e questo lo ha stranito e non poco. A quel punto scoppia la lite e i due escono dallo studio per chiarirsi ma al rientro la dama spiega che continua a sentire il pugliese distante ma ammette anche di provare con lui sentimenti importanti, cose che forse Riccardo non prova ancora e così, quando Maria de Filippi lo invita ad uscire dallo studio con lei, il cavaliere frena ancora. Come reagirà Roberta davanti a questa sua decisione?



