Riccardo Guarnieri lascia Uomini e Donne?/ Geloso di Roberta Di Padua…

Nuovo capitolo dedicato a Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. La storia tra il cavaliere e la dama del trono over di Uomini e Donne continua a regalare colpi di scena. Riccardo e Roberta, nelle scorse settimane, dopo essersi frequentati assiduamente e aver vissuto momenti intimi insieme, si erano allontanati. Riccardo, infatti, aveva ammesso di non essere innamorato di lei portanto la Di Padua a fare un passo indietro. Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa ieri, c’è stato un primo colpo di scena. Riccardo ha ammesso di essere sulla strada dell’innamoramento esattamente come Roberta la quale, tuttavia, non riesce a fidarsi totalmente di lui. Il cambiamento di Guarnieri non convince Roberta la quale ha spiegato di essersi allontanata per non soffrire. Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, però, ci sarà l’ennesimo colpo di scena.

RICCARDO GUARNIERI E ROBERTA DI PADUA, L’ULTIMA DECISIONE

Cosa accadrà tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua nella puntata di Uomini e Donne di oggi? Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, il cavaliere, infastidito dalla frequentazione di Roberta con Alessandro, un altro cavaliere del parterre, lascerà lo studio. Maria De Filippi proverà a convincerlo a dare una possibilità al suo rapporto con Roberta vivendolo fuori dalla trasmissione. Non volendo commettere errori, però, Riccardo ammetterà di non essere pronto anche se aggiungerà di voler continuare a frequentare Roberta. Come reagirà la Di Padua? Accetterà la decisione di Riccardo concedendogli comunque l’esclusiva o deciderà di conoscere altre persone tra cui anche Alessandro?



