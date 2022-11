Riccardo Guarnieri lascia Uomini e Donne?/ Piange di fronte a Ida Platano e…

Riccardo Guarnieri abbandona Uomini e Donne?

Colpo di scena nella registrazione di Uomini e Donne del 22 novembre. Come svelano le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, nel corso della registrazione, in studio, sono tornati Ida Platano e Alessandro Vicinanza. La dama e il cavaliere, dopo essersi frequentati per diverse settimane dopo la dichiarazione d’amore di lui, hanno deciso di lasciare definitivamente la trasmissione. La coppia, nel corso della registrazione del 22 novembre, è tornata in studio raccontando di stare bene e di essersi concessa anche una piccola vacanza. Al racconto ha assistito anche Riccardo Guarnieri che ha regalato colpi di scena al pubblico in studio.

Alessandro e Ida, infatti, sono tornati a discutere con Riccardo Guarnieri che è stato accusato da Vicinanza di aver lanciato ad Ida una provocazione scrivendole un messaggio. Un gesto che, in studio, ha scatenato molto critiche e una reazione inaspettata da parte di Riccardo.

Riccardo Guarnieri piange per Ida Platano o per le critiche?

Le dure critiche ricevute da Riccardo Guarnieri, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, hanno scatenato le lacrime del cavaliere pugliese che ha poi anche abbandonato lo studio. “Non si è capito se per loro due o per gli attacchi subiti”, si legge sulla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni. Quella di Riccardo sarà stata una reazione dovuta al momento o porterà ad un clamoroso abbandono del cavaliere?

Già nelle scorse settimane, Riccardo aveva annunciato la scelta di lasciare il programma non sentendosi pronto a conoscere nuove dame. Tuttavia, la presenza di Gloria Nicoletti con cui sta ancora uscendo ha cambiato tutto. Riccardo, dunque, tornerà in studio nella prossima registrazione?

