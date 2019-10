Riccardo Guarnieri, lettera d’amore per Ida Platano/ Uomini e Donne: “dopo un anno..”

La lettera d’amore di Riccardo Guarnieri ad Ida Platano è la protagonista assoluta della puntata del trono over di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 15 ottobre. Dopo un lungo tira e molla con Maria De Filippi che lo ha spinto a sedersi al centro dello studio per rischiare dichiarando tutto il suo amore all’ex fidanzata, Riccardo accetta e, dopo aver fatto accomodare Ida di fronte a lui, ha cominciato a leggere le parole che gli ha dettato il cuore. “E’ passato un anno da quando…”, comincia così la lunga lettera d’amore con cui Riccardo ha deciso di fare un passo verso l’ex fidanzata sperando di riconquistarla. Con la voce rotta dal pianto e gli occhi lucidi, Guarnieri ammette di essere seriamente in difficoltà nell’esprimere pubblicamente i propri sentimenti. Ad incoraggiarlo è la stessa Ida che, con una mano, gli accarezza la gamba cercando di rassicurarlo.

LA LETTERA D’AMORE DI RICCARDO GUARNIERI AD IDA PLATANO: L’EMOZIONE DELLA DAMA DI UOMINI E DONNE

Sincero e con il cuore in mano, Riccardo Guarnieri conquista la fiducia del parterre del trono over di Uomini e Donne. La lettera d’amore del cavaliere emoziona anche Ida che, tuttavia, ammette di non sapere cosa fare avendo paura di soffrire di nuovo se dovesse fidarsi ancora dell’ex fidanzato. Fuori dallo studio, dietro le quinte, Riccardo ed Ida hanno l’occasione di guardarsi negli occhi e parlarsi a cuore aperto. “Guarda che io voglio la tua felicità” – spiega Riccardo ad una Ida con gli occhi gonfi dalle lacrime – “sto dicendo qualcosa che non va oppure un racconto distorto?”, chiede ancora Guarnieri. La Platano si limita a rispondere con la testa senza, tuttavia, riuscire a proferire parola. Ad osservarli da lontano è Armando Incarnato che non nasconde la propria delusione per l’atteggiamento di Ida, ancora visibilmente presa da Riccardo.

