Riccardo Guarnieri, lite con Armando Incarnato a Uomini e Donne?/ Di nuovo rivali…

Riccardo Guarnieri, tornato ufficialmente single dopo la fine dell’importante storia d’amore con Ida Platano con cui ha formato una delle coppie più amate della storia del trono over di Uomini e Donne, ha deciso di ritrovare l’amore sedendosi nuovamente tra i cavalieri del parterre della versione senior della trasmissione di Maria De Filippi. Durante la puntata dedicata al suo ritorno in studio, Riccardo Guarnieri ha raccontato i motivi che hanno portato lui e Ida a chiudere definitivamente una storia che ha fatto soffrire entrambi. Archiviato il capitolo ida Platano, il cavaliere pugliese ha scelto di rimettersi in gioco tornando a Uomini e Donne dove spera di trovare nuovamente l’amore. Ci riuscirà? Dalle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, pare che Riccardo abbia immediatamente cominciato a frequentare nuove dame.

RICCARDO GUARNIERI E ARMANDO INCARNATO: TRIANGOLO CON UNA DAMA?

Dopo aver discusso abbondantemente nelle scorse stagioni di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato sono pronti a fare lo stesso nella puntata del dating show di canale 5 in onda oggi. Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, Riccardo svelerà di essere uscito con Giulia e di aver cominciato una frequentazione telefonica anche con un’altra dama che, però, sta sentendo anche Armando Incarnato. I due cavalieri si ritroveranno nuovamente al centro di un triangolo amoroso? In studio non mancheranno discussioni e forti tensioni, ma pare che le conoscenze continueranno. Cosa accadrà nelle prossime puntate tra Riccardo e Armando? I due troveranno un punto d’incontro lasciando alla dama in questione il compito di decidere?



