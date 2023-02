Riccardo Guarnieri, lite con Ida e Alessandro a Uomini e Donne/ Volano parolacce…

Riccardo Guarnieri ritrova Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Nuova settimana per Uomini e Donne e nuovo ritorno di Riccardo Guarnieri al centro dello studio. Dopo l’addio di Gloria Nicoletti, per Riccardo è in arrivo un confronto con Ida Platano e Alessandro Vicinanza. La dama e il cavaliere che hanno lasciato la trasmissione per vivere l’amore senza telecamere e che sono sempre più uniti e innamorati, dopo un’intervista rilasciata da Riccardo al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, hanno chiesto di poter avere un confronto con Riccardo, reo di aver parlato anche della loro storia.

Gloria Nicoletti chiude con Riccardo e lascia Uomini e Donne/ Guarnieri reagisce...

Dopo un botta e risposta sui social tra Riccardo e Alessandro, nello studio del dating show di canale 5, il confronto tra i due si infiamma. Ida, in particolare, non solo difende la propria storia d’amore ma si scaglia duramente contro l’ex fidanzata come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni.

Riccardo Guarnieri: è scontro con Alessandro e Ida

Non sarà un confronto tranquillo e piacevole quello di cui sarà protagonista Riccardo Guarnieri nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, il cavaliere pugliese avrà un durissimo scontro prima con Alessandro Vicinanza e poi con l’ex fidanzata Ida Platano che non nasconderà di essere risentita dai suoi commenti sulla propria storia d’amore.

Uomini e donne, anticipazioni 10 febbraio/ Gloria va via: c'entra Riccardo

In studio, tra Riccardo e Alessandro voleranno parolacce, accuse e parole forti e anche tra Riccardo e Ida il confronto non sarà più tranquillo. Secondo le anticipazioni, dunque, la nuova settimana di Uomini e Donne inizia con il botto.

LEGGI ANCHE:

Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, lite a Uomini e Donne/ Colpa di una 21enne...

© RIPRODUZIONE RISERVATA