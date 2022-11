Riccardo Guarnieri, lite con Ida Platano a Uomini e Donne/ Maria perde la pazienza…

Riccardo Guarnieri contro Ida Platano

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda il 22 novembre, si apre ancora con un confronto a distanza tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano che non riescono a portare avanti un percorso sereno con altre persone. “Non ti permettere mai più“, sbotta Riccardo Guarnieri che desidera chiudere il capitolo Ida e non essere più accostato a lei. “Sono andata a Verissimo e rispondendo alla domanda di Silvia Toffanin ho parlato di amore immenso. Lui mi ha chiamato e mi ha detto di non farlo più“, spiega Ida. “Lei si è sempre sentita rifiutata e quando esce con te l’anno scorso e tu non l’hai baciata, si è sentita nuovamente rifiutata”, dice la De Filippi.

“A Uomini e Donne lei si sente ancora rifiutata. Poi va a Verissimo, lei risponde a quella domanda e tu rispunti e ha pensato che tu la stessi prendendo in giro“, spiega Maria De Filippi. “Non è andata così. Per quattro anni si è sempre lamentata su qualcosa“, replica il cavaliere pugliese visibilmente infastidito.

Riccardo Guarnieri lascia lo studio di Uomini e Donne

“Lei ti sta dicendo di non tornare più indietro ammesso che ci sia qualcosa”, dice ancora Maria De Filippi. “Non è il momento di affrontare questa cosa”, puntualizza Riccardo. Dopo il botta e risposta tra Ida e Riccardo, Alessandro Vicinanza non nasconde di essere deluso dall’atteggiamento della dama che continua a rapportarsi a Riccardo.

“Mi stanno cadendo le braccia. Vorrei che lei fosse sincera perchè vedo cosa che non mi fanno piacere. Lui si fa avanti, lei si arrabbia con lui e anche quando siamo fuori, se faccio una battuta su di lui, a lei dà fastidio”, svela Alessandro. “Riccardo è infastidito da Alessandro e Ida ma non ha il coraggio di ammettere che è ancora innamorato di Ida“, commenta Gianni Sperti mentre Riccardo, imbarazzato, decide di uscire dallo studio.

