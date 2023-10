Riccardo Guarnieri: “Purtroppo non c’é più…”/ Grave lutto nella famiglia dell’ex Uomini e donne

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri ancora assente dalla TV: il ritorno via social

Ormai lontano dallo studio televisivo di Uomini e donne, Riccardo Guarnieri rompe il silenzio mediatico della sua assenza dalla TV, in una dichiarazione di lutto in famiglia. Riattivatosi via social, in un nuovo stato condiviso con gli utenti nel web via Instagram stories il tarantino Riccardo Guarnieri -grande assente tra i veterani protagonisti alla ricerca dell’amore al rinnovato trono over di Uomini e donne in ripartenza a settembre 2023, si lascia immortalare in un due post d’amore sconfinato.

Alessio tra Claudia, Erika e Barbara a Uomini e Donne/ La De Santi chiude: "Mi tiro indietro, non esco..."

In una prima story con D’amore si vive in sottofondo musicale, la mano di Riccardo Guarnieri stringe quella che si direbbe essere la mano di uomo, l’amato nonno. Questo dal momento che otto ore più tardi, alla prima segue poi una seconda storia dove Riccardo Guarnieri dichiara defunto il compianto parente, e in ricordo di quest’ ultimo posta un filmato emozionante che ritrae un momento felice della spensieratezza da lui condivisa con il nonno.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 5 ottobre: Barbara De Santi chiude con Alessio

Viene a mancare il nonno di Riccardo Guarnieri

“Anche se in dialetto ho voluto pubblicare questo video per condividere con voi uno dei

tantissimi momenti divertenti con mio nonno…che purtroppo non c’è più -scrive quindi in un messaggio a corredo del video in tributo alla memoria del nonno, Riccardo-. Voglio ringraziare tutti per i numerosi messaggi che sto ricevendo”. L’ex cavaliere alla ricerca dell’amore nonché storico ex di Ida Platano potrebbe, quindi, scegliere di assentarsi dallo studio di Uomini e donne, perché segnato nel calvario sofferto in famiglia dal compianto nonno fino alla morte annunciata via social, dal popolare volto televisivo.

Chi è Ermes Faccoli, nuovo corteggiatore di Roberta Di Padua a Uomini e Donne/ Già visto in TV a Ciao Darwin

Ai messaggi di condoglianze e vicinanza destinati via social dagli utenti nel web a Riccardo Guarnieri potrebbero intanto pervenire anche quelli di personaggi vip protagonisti di Uomini e donne, tra cui gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari insieme alla conduttrice Maria De Filippi, e anche l’ex fidanzata storica e ora fidanzata del rivale in trasmissione, Alessandro Vicinanza, Ida Platano. Con lei il tarantino potrebbe essere in buoni rapporti o almeno in contatti civili.

Nel frattempo, l’altro ex Uomini e donne Daniele Dal Moro diventa un caso mediatico..











© RIPRODUZIONE RISERVATA