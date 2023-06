Riccardo Guarnieri, nuova frecciatina a Ida Platano e Alessandro?/ Sui social…

Riccardo Guarnieri contro Ida Platano e Alessandro Vicinanza?

Riccardo Guarnieri lancia ancora una frecciatina a Ida Platano e Alessandro Vicinanza? Il cavaliere e la coppia che è nata a Uomini e Donne continuano ad essere al centro di gossip e pettegolezzi. Dopo la fine della stagione del dating show di canale 5, Riccardo è ancora ufficialmente single e si sta preparando ad affrontare l’estate in attesa di poter tornare nel parterre della trasmissione. Ida e Alessandro, invece, dopo aver lasciato la trasmissione, si stanno godendo la relazione mostrandosi ai fan sempre più uniti e innamorati.

Nonostante Ida abbia voltato pagina mettendo un punto definitivo alla sua storia con Riccardo e dedicandosi totalmente alla relazione con Alessandro, pare che la stessa cosa non la stia facendo Riccardo. Quest’ultimo, negli scorsi giorni, ha pubblicato un aforisma sui social che, secondo i fan, era destinato proprio ad Ida e Alessandro. Oggi, tra le storie del proprio profilo Instagram ha pubblicato un nuovo video che, per qualcuno, rappresenterebbe una frecciatina proprio alla coppia.

Riccardo Guarnieri: nuova frecciatina contro Ida e Alessandro

Tra le storie del proprio profilo Instagram, Riccardo Guarnieri ha pubblicato un breve video in cui il protagonista è un rospo. “E pensare che finora ne avevo solo sentito parlare”, ha scritto il cavaliere pugliese del trono over a corredo del video. Le immagini pubblicate da Riccardo non sono passate inosservate e il popolo del web le ha interpretate come una frecciatina indiretta proprio ad Ida e Alessandro.

Si tratta, tuttavia, di un’interpretazione personale. Guarnieri, infatti, non cita nè Ida nè Alessandro. I fan che, però, hanno seguito tutta la storia tra Riccardo, la Platano e Vicinanza, non hanno dubbi su chi siano i destinatari del post di Riccardo.

