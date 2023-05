“Riccardo Guarnieri resterai solo”/ Il cavaliere di Uomini e Donne replica e sbotta

Riccardo Guarnieri e il messaggio ricevuto sui social

Sulla stagione di Uomini e Donne è ormai calato il sipario, ma non sui protagonisti che hanno animato la trasmissione di Maria De Filippi da settembre a maggio. Tra i protagonisti indiscussi c’è sicuramente Riccardo Guarnieri che ha concluso la stagione chiudendo due conoscenze. Riccardo non ha ancora trovato la donna della sua vita e si appresta a vivere un’estate da single. In attesa di capire se la bella stagione gli porterà l’amore, Riccardo, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato lo screenshot di un messaggio ricevuto in cui una signora si lascia andare ad una previsione sul suo futuro sentimentale.

Stando alle parole dell’utente, Riccardo avrebbe delle pretese che, con il tempo che passa, dovrebbe rivedere se non vuole correre il rischio di restare solo. Parole a cui, naturalmente, il cavaliere pugliese ha replicato.

Le parole di Riccardo Guarnieri

“Tu puoi fare il figo per qualche anno ancora, gli anni passano, l’estetica passa e una volta spenti i riflettori trash di Canale5 con il fatto che non hai né arte né parte non credo che tu abbia seguito. A fare i fenomeni per molto tempo si rischia di rimanere soli!”. Recita così il messaggio ricevuto da Riccardo e al quale il cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha risposto difendendo il proprio modo di essere.

“Quando resterò solo rifletterò sicuramente su tutto quello fatto nella vita. Sono sicuro però che quello che mi darà maggiore soddisfazione sarà il fatto di non essere mai uscito con te!”, ha scritto l’ex di Ida Platano.

