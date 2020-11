Riccardo Guarnieri “Roberta Di Padua? C’è quello che ogni coppia vorrebbe”/ Ida…

Riccardo Guarnieri, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, racconta le emozioni provate tornando nel parterre del programma di Maria De Filippi. Oltre ad aver posato i propri occhi su Giulia che considera una bellissima ragazza, Riccardo ha deciso di ricominciare a frequentare Roberta Di Padua che aveva frequentato in seguito ad un momento di crisi con Ida Platano. Roberta, già all’epoca, non aveva nascosto i propri sentimenti per Riccardo il cui ritorno ha fatto molto piacere alla Di Padua che, chiusa la conoscenza con Michele Dentice, ha deciso di dare una nuova possibilità a Riccardo. “Tra me e Roberta non ci sono mai stati problemi caratteriali. Abbiamo il rapporto che ogni coppia vorrebbe: massima empatia, complicità, nessun giudizio e nessuna polemica basta sul nulla. Un esempio: se faccio una battuta su una ragazza che passa per strada, Roberta non se la prende ma sorride con me. Sa che la mia è una frase, un commento che lascia il tempo che trova, senza nessuna importanza”, ha spiegato Riccardo ammettendo di non aver mai trovato nelle sue ex tale atteggiamento.

RICCARDO GUARNIERI E L’IPOTETICO RITORNO DI IDA PLATANO

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si frequentano per capire se, tra i due, potrà nascere una vera e propria storia d’amore. “La frequentazione tra me e Roberta per diventare qualcosa di più deve essere anche accompagnata da un sentimento, e dato che lei si è fatta avanti abbiamo deciso di sapere come va”, ha spiegato Riccardo che non teme affatto la presenza di Michele Dentice di cui Roberta ha sempre lamentato la poca presenza al suo fianco. Guarnieri, inoltre, non nasconde che gradirebbe avere un confronto anche con l’ex Ida Platano e, di fronte ad un suo, eventuale ritorno, dice: “Non vedo l’ora di affrontarla, e non mi spaventa o mi mette ansia il fatto che ci sa una possibilità di confronto. Ora la nostra storia la ripercorro con lucidità, e ho un quadro molto chiaro della situazione. Ho dato tutto quello che potevo solo che lei non ha capito, ed è questa l’unica cosa che mi dà fastidio”.



