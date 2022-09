Riccardo Guarnieri scorda Ida Platano?/ Lui corteggia Federica Aversano, poi…

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri si dichiara a Federica Aversano: la risposta della tronista

La nuova stagione tv post-vacanze estive di Uomini e donne si preannuncia essere con un inizio di messa in onda dalle emozioni al cardiopalmo, in particolare con Riccardo Guarnieri che si dichiara interessato a Federica Aversano -con lei che palesa del disinteresse verso di lui- per poi fare un passo indietro! Ebbene sì, il clamoroso dietrofront del cavaliere si é registrato in occasione delle riprese tenutesi il 31 agosto 2022 per le nuove puntate di Uomini e donne, che riapre i battenti su Canale 5 il 19 settembre 2022.

Ma come ha manifestato il suo interesse a Federica, Riccardo, al di là dei rispettivi ruoli in antitesi coperti dal cavaliere del trono over e la nuova tronista del trono classico, a Uomini e donne ? É ormai risaputo che il dating-show di Canale 5 si compone di due parterre di protagonisti alla ricerca dell’amore, il trono over con single tendenzialmente over 30-35 e il trono classico con i tronisti quasi sempre giovanissimi under 30-35, salvo eccezioni alla “regola”, e i corteggiatori partecipanti non possono prendere parte ad entrambi i due troni, ma sono tenuti a scegliere chiaramente se corteggiare un tronista o un protagonista over e quindi se prendere parte al girone over o al girone classico.

Riccardo Guarnieri, storico volto del trono over -dove lui ha appassionato i telespettatori con la lovestory vissuta tra alti e bassi in TV insieme a Ida Platano, poi naufragata sotto il peso dell’occhio pubblico e il suo giudizio- complice un ballo in studio ha a quanto pare vuotato il sacco sull’interesse nutrito verso la nuova tronista Federica Aversano, dopo essersi palesato già attratto da lei quando la giovane era qualche mese fa corteggiatrice dell’allora tronista Matteo Ranieri.

La risposta della Aversano? Lei si sarebbe palesata non del tutto interessata al cavaliere over, svelando di essere rimasta delusa da lui per il trattamento riservato all’ex Ida Platano, in TV. E a questo punto, é intervenuta Maria De Filippi. Per la timoniera di Uomini e donne l’importante era evitare che Riccardo potesse rivelarsi essere “un piede in due scarpe”, tanto che la conduttrice gli ha chiesto di scegliere se fare parte del trono over come sempre o in alternativa passare tra i corteggiatori della neo tronista Federica, con il rischio di trovarsi poi eliminato dal dating-show, qualora alla casertana lui non fosse piaciuto. Dinanzi al bivio, quindi, Riccardo Guarnieri si é é reso protagonista del suo clamoroso dietrofront, tornando indietro sui suoi passi e restando convinto della scelta di far parte del trono over.

Ma non é tutto. Stando alle anticipazioni TV fornite da Uomini e donne classico e over su Instagram, inoltre, per Riccardo é poi scesa in scena un’aspirante corteggiatrice di 34 anni, che lui ha tenuto solo inizialmente, per poi mandarla via. Nel frattempo, nello studio TV, al trono over Riccardo ha incrociato ancora una volta lo sguardo della sua storica ex, Ida Platano, la quale ha avviato una nuova frequentazione con il pretendente al trono over, Alessandro, e tra i due si é registrato un bacio passionale, dopo le lacrime che la dama ha speso in una recente intervista a Verissimo dove lei si é detta ancora innamorata di Guarnieri.

