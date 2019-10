Riccardo Guarnieri sfila in mutande/ Video Uomini e Donne: “sei effeminato”

Riccardo Guarnieri, dopo le lacrime versate per Ida Platano durante l’emozionante momento della lettera, torna a sorridere. L’ultima parte della puntata odierna del trono over di Uomini e Donne sarà dedicata alla sfilata solo che, stavolta, non sfileranno le donne, ma gli uomini. Maria De Filippi annuncerà così il tema della sfilata che è “Chi è più dotato di un fascino irresistibile“. A votare saranno le dame del parterre femminile e Tina Cipollari pronta a bocciare o promuovere il look e il fascino dei cavalieri. Chi sfoggerà tutto il proprio fascino, ma anche i muscoli sarà Riccardo Guarnieri. Dotato di un fisico scolpito e allenato, per conquistare i consensi delle donne, Riccardo deciderà di sfilare in mutande togliendosi anche la maglietta per mettere in mostra i propri addominali. Il fisico di Guarnieri, però, non riscuoterà il consenso unanime delle dame.

RICCARDO GUARNIERI SFILA IN MUTANDE: “SEMBRI EFFEMINATO”

Una sfilata dolceamara per Riccardo Guarnieri. Convinto che con i muscli avrebbe sbaragliato la concorrenza, Riccardo non nascondere il proprio stupore quando si ritroverà di fronte a voti bassi. Oltre a portare a casa dei giudizi positivi, infatti, il cavaliere del trono over riceverà anche delle critiche. Qualche dama gli darà un misero 3 mentre un’altra signora del parterre gli darà un 4 fornendo anche una motivazione per quel voto. “Sembri effeminato“, dichiarerà la signora in questione scatenando la reazione di Riccardo che replicherà con un sorriso amaro limitandosi a dichiarare: “evitiamo che è meglio”. Come voterà, invece, Ida Platano? La dama promuoverà a pieni voti il fascino del suo ex fidanzato? Anche la sfilata, dunque, non regalerà molte gioie a Riccardo. Nonostante tutto sarà lui a portare a casa la vittoria come il cavaliere con più fascino?





