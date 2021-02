Riccardo Guarnieri si dichiara a Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ “Ti penso e…”

Roberta Di Padua tra Riccardo Guarnieri e Alessandro. Quest’ultimo ha accettato il numero di altre donne, compresa Roberta che, nella puntata di Uomini e Donne, dopo il momento dedicato a Maurizio, smascherato da Maria De Filippi, ha spiegato di aver sentito Alessandro ma di aver anche sentito Riccardo i quale, dopo aver saputo dell’appuntamento con Alessandro, le ha chiesto di vedersi. “Non ci siamo sentiti per giorni. Io mi sono aperta e gli ho detto ciò che provo. Lui voleva continuare a vedermi, ma restava fermo sul punto. Io ho preso le distanze perchè più lo sento e più mi lego a lui”, spiega Robera. “Abbiamo smesso di sentirci per rispetto a lei. La domenica le ho detto che è un pensiero fisso. Il fatto di sentirla lontana, mi ha fatto riflettere. Non sono innamorato, ma la penso”, ammette Riccardo.

RICCARDO GUARNIERI A ROBERTA DI PADUA: “SONO SULLA STRADA DELL’INNAMORAMENTO”

Riccardo Guarnieri ammette di essere interessato a Roberta. “Se pensi a lei, perchè non le dai l’esclusiva? Perchè la fai sedere lì davanti ad Alessandro?”, chiede Maria De Filippi. “Roberta, ieri, mi ha detto che è sulla strada dell’innamoramento e le ho detto che anch’io sono su quella strada”, ammette Riccardo. “Due persone che si sono già frequentate, non hanno bisogno di un anno per capire se vogliono stare insieme. Qui è sempre lo stesso film. Lui che sente la sua mancanza, che è interessato. Io credo a Roberta, ma non a te. Tu domenica hai scritto a Ronerta perchè Aleandra è sparita”, sbotta Armando Incarnato che non crede affatto alle parole d Guarnieri. Anche Roberta ammette di vedere un Riccardo diverso e di essere confusa. “Non lo capisco, è diverso, cambiato”, ammette la Di Padua.



