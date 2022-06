Riccardo Guarnieri si è fidanzato dopo Uomini e Donne?/ Avvistato con una mora: Ida dimenticata?

Nuovo amore per Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne? L’avvistamento

I protagonisti di Uomini e Donne si stanno godendo le vacanze estive in attesa di ritornare nello studio di Canale 5 per le nuove registrazioni che vedremo in onda a settembre. C’è però chi, anche lontano dal piccolo schermo, sta facendo parlare di se per alcuni avvistamenti sospetti: Riccardo Guarnieri. Dopo un lungo stop, pochi mesi fa il cavaliere ha deciso di tornare in studio, riallacciando il rapporto con la sua ex Ida Platano e ridando vita a scene già viste in passato.

Pare però che il pensiero di Ida non sia affatto presente nella mente di Riccardo Guarnieri che, negli ultimi giorni, è stato invece avvistato in dolce compagnia. È stata l’esperta di gossip Deianira Marzano a segnalare Riccardo in compagnia di una ragazza mora a Polignano a mare grazie ad una foto segnalata da una sua follower. Nella foto i due sono a cena insieme, da soli, ma non ci sono baci o gesti intimi a confermare che siano una coppia.

Riccardo Guarnieri fidanzato con una ragazza mora?

La foto di Riccardo Guarnieri in dolce compagnia arriva però dopo una serie di segnalazioni arrivate nell’ultima settimana. La prima indiscrezione è stata lanciata qualche giorno da da Amedeo Venza che, su Instagram, ha scritto: “Vi ricordate la segnalazione di Riccardo con una ragazza di Bari? Mi avete segnalato che la ragazza che era con lui qualche settimana fa ha postato queste storie in vacanza a Napoli e nella foto con lui sembrerebbe proprio Riccardo. Attendiamo conferma o smentita.”

La ragazza mora dei vari scatti sembrerebbe essere la stessa, il che confermerebbe che il cavaliere sta effettivamente frequentando una donna. Come reagirà Ida a questa novità?

