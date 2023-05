Riccardo Guarnieri single dopo Uomini e Donne?/ Sui social sfoggia i muscoli e…

Riccardo Guarnieri single: nessun nuovo amore a Uomini e Donne

Il ritorno nel parterre del trono over di Uomini e Donne non ha regalato a Riccardo Guarnieri l’amore che sognava di trovare. Dopo la fine della storia con Ida Platano che, invece, è felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza, non è più riuscito a trovare il vero amore. Tante frequentazioni per il cavaliere pugliese, ma nessuna storia importante. Riccardo, infatti, nella stagione che si è da poco conclusa, ha frequentato diverse donne, ma in nessuna ha trovato ciò che realmente vorrebbe da una donna. Anche le ultime frequentazioni con Giusy e soprattutto con Mariangela che si è spesso lasciata andare ad importanti dichiarazioni nei suoi confronti, si sono concluse con un nulla di fatto.

Riccardo, dunque, si appresta ad affrontare l’estate da single e, per farsi trovare in forma perfetta per la prova costume, si allena duramente come mostra sui social. In vacanza da Uomini e Donne, Riccardo mantiene viva l’attenzione dei fan sfoggiando i muscoli mentre si allena.

Riccardo Guarnieri: l’estate porta l’amore?

Riccardo Guarnieri, tra i cavalieri del trono over di Uomini e Donne, è sicuramente uno dei più corteggiati. Nella stagione che si è appena conclusa, sono state tante le donne giunte in trasmissione esclusivamente per conoscerlo. Ad alcune è stata data la possibilità di restare e farsi conoscere mentre altre sono state immediatamente congedate. Eppure, l’amore vero non è ancora arrivato. Ad aiutarlo, tuttavia, potrebbe essere l’estate.

Sulle spiagge della sua Puglia, sempre molto affollate di turisti, il cavaliere pugliese riuscirà a trovare la donna della sua vita? Difficile dirlo. Per il momento Riccardo si allena e si prepara ad affrontare l’estate certo che, se l’amore non dovesse arrivare, sicuramente a settembre proverà a cercarlo ancora nel parterre del trono over.

