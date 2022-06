Riccardo Guarnieri, spunta lo scatto con una mora che non è Ida Platano/ Lascia Uomini e donne?

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri e l’avvistamento inaspettato

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con la sua lovestory avviata con Ida Platano al trono over di Uomini e Donne, poi naufragata dopo diversi tira e molla, e ora Riccardo Guarnieri torna a far parlare di sé. Il motivo? Dopo aver riacceso la speranza generale in un possibile ritorno di fiamma con Ida Platano, il cavaliere è stato immortalato in foto con una donna che non è la Platano. Che quindi Riccardo abbia voltato pagina in amore, dopo l’ex Ida?

In una recente puntata dell’ultima stagione di Uomini e Donne (terminata a inizio giugno 2022), Riccardo e Ida si sono palesati molto vicini, seppur a distanza tra loro, nello studio tv del dating show di Canale 5. All’ascolto della canzone Fai rumore di Diodato – partita in sottofondo musicale con una clip lanciata dalla produzione Mediaset- Riccardo non è riuscito a trattenere le lacrime, ammettendo di fare fatica a rivivere il ricordo della canzone legata alla proposta di matrimonio che lui ha avanzato in passato all’ormai ex Ida Platano. Da qui si è sollevata una nuova polemica generale sul cavaliere, che divide l’opinione del pubblico tv divisa in due: se da una parte c’è chi crede che Riccardo sia tornato a Uomini e donne per riconquistare Ida, dall’altra parte c’è chi invece crede che il cavaliere stia attuando una strategia di marketing servendosi dei sentimenti dell’ex, che a Verissimo non ha nascosto di amare l’ex Riccardo Guarnieri.

Uomini e donne,Riccardo Guarnieri avvistato con una mora misteriosa

L’avvistamento che ora alimenta la polemica web in corso su Riccardo Guarnieri è stato segnalato dalla blogger Deianira Marzano, a mezzo social. Tra le Instagram stories la beninformata del gossip ha cioè condiviso lo scatto ricevuto da un follower che immortala Riccardo mentre è ritratto di schiena insieme ad una mora dal fisico statuario che non è Ida Platano e i due passeggiano di sera, al chiaro di luna, per le strade di Bari (regione Puglia). Una segnalazione che potrebbe rivelarsi compromettente per Riccardo rispetto al regolamento di Uomini e Donne, con il cavaliere che è ora tacciato dal web di aver illuso Ida Platano rispetto ad un possibile ritorno di fiamma tra loro, rientrando in scena al trono over. Che il cavaliere possa presto chiarire la sua posizione o in alternativa non fare più rientro a Uomini e donne?

