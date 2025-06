Riccardo Guarnieri potrebbe tornare a Uomini e Donne a settembre: ecco cosa rivela l'ultima indiscrezione sull'ex cavaliere del trono over

Riccardo Guarnieri è stato per anni uno dei grandi protagonisti di Uomini e Donne. Nello studio di Canale 5 ha conosciuto e frequentato molte dame, ma è la storia con una di queste in particolare ad aver appassionato il pubblico di Canale 5: quella con Ida Platano. I due hanno avuto molti ritorni di fiamma in questi anni, fino alla rottura definitiva e all’addio di Riccardo al programma. Ida, invece, è tornata in studio e ha conosciuto nuovi cavalieri, poi ha avuto l’occasione di essere la tronista di Uomini e Donne, ma nessuna di queste avventura è finita bene dal punto di vista sentimentale.

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne?/ La verità sulla fidanzata e cosa fa oggi

Tornando a Riccardo, invece, una volta fuori, il cavaliere si è mostrato dopo qualche tempo insieme ad un’affascinante donna. Da allora è passato però tanto tempo, durante il quale non c’è stato alcun aggiornamento sulla vita sentimentale dell’ex volto di Uomini e Donne.

Ecco perché Riccardo Guarnieri potrebbe tornare a Uomini e Donne nella prossima edizione

Riccardo Guarnieri non aggiorna il suo profilo Instagram da anni ormai. Pur avendo moltissimi follower, ha scelto di allontanarsi dai social e, probabilmente, anche dall’obiettivo per un po’ per motivazioni che non sono chiare. Certo è che, stando alle ultime indiscrezioni sul suo conto, pare non ci sia, al momento, una donna speciale nella sua vita, il che potrebbe essere il primo importante indizio del suo possibile ritorno a Uomini e Donne. Stando, infatti, a quanto ipotizza Comingsoon, il fatto che da tempo non ci siano avvistamenti di Riccardo con altre donne e che non sia stata mai ufficializzata una relazione, potrebbe anche indicare che “la redazione di Uomini e Donne stia preparando una sorpresa eclatante a settembre 2025”: ovvero il ritorno in studio di Guarnieri. Di certo, darebbe il via a nuove dinamiche nel trono Over, anche perché si parla anche di un possibile ritorno di Ida Platano.

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne?/ L'ex cavaliere sarebbe tornato single e...